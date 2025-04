“Nella giornata di ieri sono state ripartite le risorse per le consulte giovanili e delle donne in Sicilia. Un passo importante per la Regione Siciliana che è accompagnato da dati che ci sono assolutamente di conforto. Infatti, il maggiore sostegno nei confronti di questi organismi di partecipazione ha determinato una maggiore partecipazione degli stessi e con soddisfazione possiamo dire che il numero delle consulte giovanili e delle donne finanziate si è incrementato dalle 104 del 2024 alle 159 del 2025”. Così questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico, si è espresso dopo il decreto del dirigente generale dell’Assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sul riparto delle risorse per le consulte giovanili e delle donne in Sicilia.





“Un risultato ottenuto grazie al lavoro del Partito Democratico all’interno delle misure dell’Assemblea Regionale Siciliana, che sono state rese strutturali nell’ultima finanziaria – ha continuato -. Un evidente segnale che quando le istituzioni si muovono dando segnale di attenzione nei confronti dei giovani e delle donne questi rispondono con entusiasmo e i 159 progetti che spaziano dal sociale, alla cultura fino all’impegno contro la mafia ne sono la dimostrazione”. In conclusione, il deputato del Pd ha aggiunto che “l’impegno del parlamento siciliano rispetto a giovani e donne comincia sta acquisendo concretezza e siamo notevolmente soddisfatti da questo risultato”.

