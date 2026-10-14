Avevano consigliato un investimento inadeguato, pericoloso e complesso, distante dalla profilatura del risparmiatore. Adesso l’intermediario che ha consigliato l’investimento dovrà risarcire il danno di oltre 7.600 euro, la rivalutazione monetaria di euro per complessivi 9.400 , oltre gli interessi legali maturati. Ad ottenere questa decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie a favore di un investitore di Palermo, è stata la sede territoriale Palermo Trapani di Adiconsum Sicilia, nell’ambito dell’assistenza prestata ai consumatori tramite i propri legali convenzionati, a tutela di un proprio associato che aveva contestato investimenti effettuati in certificati ‘complessi e rischiosi’, non garantiti dal Fondo Interbancario. Con la decisione n. 8550/2026 l’Arbitro ha riconosciuto la responsabilità dell’intermediario e il diritto del ricorrente al risarcimento. “Il motivo centrale dell’accoglimento – spiega il responsabile di Palermo Trapani di Adiconsum Sicilia Antonio Rocco – è stato individuato dall’ACF nella non corretta profilatura del cliente e nella conseguente inadeguatezza degli investimenti raccomandati in regime di consulenza”. L’Arbitro ha ritenuto non congruente l’attribuzione di un profilo moderato rispetto alle caratteristiche personali, alle effettive conoscenze finanziarie e agli obiettivi conservativi dell’investitore, “evidenziando inoltre la complessità e l’elevata rischiosità dei prodotti proposti, nonché la concentrazione degli investimenti in strumenti riconducibili al gruppo dell’intermediario”. Adiconsum Sicilia ricorda ai consumatori l’importanza di verificare periodicamente la coerenza tra il proprio profilo finanziario, gli obiettivi dichiarati e gli investimenti detenuti, conservando la documentazione contrattuale, i questionari di profilatura, gli ordini e i rendiconti periodici. In caso di dubbi o perdite, è opportuno richiedere tempestivamente assistenza qualificata. L’associazione è a disposizione dei consumatori presso le sedi di tutto il territorio siciliano. Per la sede di Palermo, in via Sacra Famiglia n. 18: tel. 091 307761, cell. 388 8822243; per la sede di Trapani, in piazza Ciaccio Montalto n. 28: tel. 389 1331582.

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