“Al momento non mi è stato notificato alcun provvedimento”. Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, interviene sulle indiscrezioni rilanciate dall’agenzia Ansa relative a una sua presunta iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta Nexus, coordinata dalla Procura europea di Palermo sugli appalti pubblici. “Non so riceverò qualcosa nelle prossime ore ma al momento non mi è arrivato nulla” chiosa il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Il coinvolgimento di Carbone e di un carabiniere

Tra gli indagati nell’inchiesta “Nexus” coordinata dalla procura europea su corruzione e appalti, c’è anche Concetta Carbone, ex assessora della Giunta del sindaco di Siracusa Francesco Italia, e attuale vicepresidente del Consiglio comunale. Nei suoi confronti il gip di Siracusa ha disposto gli arresti domiciliari. Tra i destinatari delle misure cautelari anche un carabiniere, Luca Strazzulla, che all’epoca dei fatti prestava servizio nella sezione di polizia giudiziaria della procura di Catania e per il quale è stata decisa la custodia cautelare in carcere.

Gli altri indagati

Ai domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e dal difensore, sono oltre a Carbone, l’imprenditore Massimo Boscarino, 62. Il divieto di 12 mesi di esercitare attività imprenditoriali che consentano di chiedere contributi europei o statali riguarda Giuseppe Boscarino e Salvatore Boscarino, 73 anni (associazione e corruzione), Salvatore Boscarino, 46 anni (corruzione), e Tino Bugliarello (traffico di influenze illecite). Secondo l’accusa le imprese dei Boscarino avrebbero ottenuto affidamenti diretti dal Comune, tra cui l’ampliamento dell’ostello per migranti di Cassibile, nell’ambito del progetto Acca finanziato con oltre 1,6 milioni di fondi Pon Legalità, e la ristrutturazione dell’edificio comunale “Ufficio Casa ed Agricoltura”. Le utilità contestate sono 10 mila euro per Carbone, circa 200 euro a settimana per cinque anni all’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, responsabile del procedimento, e somme periodiche per Strazzulla. Per Dell’Aira, 63 anni, indagato per corruzione, il gip ha ritenuto necessario l’interrogatorio preventivo prima di decidere sulla misura richiesta.
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