Ai domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e dal difensore, sono oltre a Carbone, l’imprenditore Massimo Boscarino, 62. Il divieto di 12 mesi di esercitare attività imprenditoriali che consentano di chiedere contributi europei o statali riguarda Giuseppe Boscarino e Salvatore Boscarino, 73 anni (associazione e corruzione), Salvatore Boscarino, 46 anni (corruzione), e Tino Bugliarello (traffico di influenze illecite). Secondo l’accusa le imprese dei Boscarino avrebbero ottenuto affidamenti diretti dal Comune, tra cui l’ampliamento dell’ostello per migranti di Cassibile, nell’ambito del progetto Acca finanziato con oltre 1,6 milioni di fondi Pon Legalità, e la ristrutturazione dell’edificio comunale “Ufficio Casa ed Agricoltura”. Le utilità contestate sono 10 mila euro per Carbone, circa 200 euro a settimana per cinque anni all’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, responsabile del procedimento, e somme periodiche per Strazzulla. Per Dell’Aira, 63 anni, indagato per corruzione, il gip ha ritenuto necessario l’interrogatorio preventivo prima di decidere sulla misura richiesta.