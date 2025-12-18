“Corleone libera e produttiva”, è la prima edizione dell’iniziativa volta alla scoperta dell’enogastronomia, artigianato e bellezze naturali del borgo sicano che vedrà il coinvolgimento degli operatori economici, dei produttori artigianali, delle aziende agricole ed agrituristiche e della comunità locale che attraversano un nuovo cammino di consapevolezza delle peculiarità e potenzialità del territorio.

L’iniziativa, che si svolgerà il 20 e 21 dicembre e il 4 gennaio, nasce dalla vincente collaborazione tra l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e l’amministrazione comunale di Corleone il sindaco Walter Rà, l’assessore comunale alle Attività Produttive Salvatore Schillaci e il presidente della Proloco di Corleone, Luca Gazzara e gli operatori economici del territorio.





Tra i momenti in programmazione sono previsti degli itinerari alla scoperta delle risorse produttive, economiche, cultuali, agricole e turistiche che evidenziano una Corleone più che mai libera e produttiva. Le visite verteranno sulla conoscenza del paesaggio naturale ma anche alla conoscenza di monumenti e chiese che testimoniano una forte devozione verso San Leoluca (Patrono della Città), San Bernardo da Corleone e Santa Rosalia.

“La Città di Corleone, intende realizzare una manifestazione con l’obiettivo di mettere in luce le attività produttive e le bellezze del territorio – afferma il sindaco di Corleone Walter Rà e prosegue – Con i suoi comparti artigianali, agricoli, agroalimentari e con la sua biodiversità e stili di vita, questo splendido borgo sicano ha tutte la potenzialità per mettere a sistema un patrimonio di paesaggio e storie che legano la comunità operosa a valori di condivisione, di legalità e di sviluppo del territorio”.





Tra gli itinerari più belli si evidenzia quello delle “Cascate delle “Due Rocche”, poco fuori della città antica nei pressi del quartiere Lombardo, raggiungibile attraversando un paesaggio ancora intatto che palesa i segni di un presidio antico di interesse archeologico, produttivo e ambientale. I prodotti artigianali e quelli agricoli trasformati, nonché le eccellenze del territorio di Corleone e del suo areale devono rappresentare un “mood identitario” che crea consapevolezza in ogni contesto sociale e culturale.

“Con la prima edizione, della manifestazione si vuole dare un input allo sviluppo per contribuire alla presa di coscienza sul tema, della crescita produttiva ed economica, della longevità della popolazione, della sostenibilità e sussistenza alimentare – aggiunge Salvatore Schillaci, assessore alle attività produttive e vicesindaco e continua- Pertanto l’iniziativa “Corleone libera e produttiva” vedrà il coinvolgimento degli operatori economici, dei produttori artigianali, delle aziende agricole ed agrituristiche, e della popolazione tutta che va inclusa verso un nuovo cammino di consapevolezza del proprio essere parte integrante del territorio”.





Tra le opportunità offerte alla Sicilia, in qualità di Regione Europea della Gastronomia 2025 “Corleone libera e produttiva” con la sua I° edizione intende mappare e rafforzare gli schemi di sviluppo individuati dalla Direttiva Europea The Farm to the Fork per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità dell’agenda 2030.

“La biodiversità, gli stili di vita, gli stili alimentari, il benessere psicofisico, possono trovare un tutt’uno nella pratica di simulazione di momenti vissuti e accompagnati con esperti del settore della comunicazione della preparazione dei prodotti agricoli e artigianali, di istruttori di discipline olistiche, ritrovando uno sano e corretto stile alimentare, anche attraverso l’ascolto dei talk e l’imparare a saper cucinare un cibo con tecniche di cottura e preparazioni storiche” prosegue e conclude Luca Gazzara, Presidente Proloco Corleone.

Alla luce del nuovo riconoscimento che ha ricevuto l’Italia, e che vede La Cucina italiana Patrimonio culturale e immateriale UNESCO, che colloca la “cucina italiana” nel pantheon dei patrimoni immateriali dell’umanità, l’iniziativa è in linea con gli sviluppi che i diversi settori socio-economici, posso raggiungere creando opportunità e occasioni di sviluppo.





Programma

Sabato 20 dicembre

ore 17.00 -22.00: Apertura stand Villaggio Enogastronomico e dell’artigianato con degustazioni e vendita di prodotti e manufatti locali

Domenica 21 dicembre

ore 10.00 -22.00: Villaggio Enogastronomico e dell’artigianato con degustazioni e vendita di prodotti e manufatti locali

ore 11.00 : Incontro “Social e Promozione del Territorio” talk sulla valorizzazione della biodiversità

Saluti istituzionali:

Walter Rà, Sindaco di Corleone

Salvatore Schillaci, Assessore alle attività Produttive e ViceSindaco

Luca Gazzara, Presidente Proloco Corleone

Interventi:

Sabrina Gianforte, Marketing – Accademia Italiana di Gastronomia

Luca Ebreo, Federmanager

Interviste alle aziende del territorio aderenti al “Villaggio Eno-Gastronomico “

Dalla Villa Comunale percorsi alla scoperta del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e produttivo della città.

Domenica 4 gennaio 2026

ore 10.00 -22.00: Villaggio Enogastronomico e dell’artigianato con degustazioni e vendita di prodotti e manufatti locali

Dalla Villa Comunale percorsi alla scoperta del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e produttivo della città.

