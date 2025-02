L’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola con l’Aristocrazia dell’Europa Orientale organizza l’VIII° evento Internazionale – con annessa cena di gala – in programma il 15 marzo prossimo alla Casa dell’Aviatore – Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare, in Viale dell’Università, 20 a Roma, a partire dalle ore 16.30. All’evento saranno presenti le Delegazioni di Sicilia: Trapani e Palermo.

Il tema, inserito nell’ambito del più vasto argomento della cultura solidale di speranza sulla via del Giubileo è “Sempre attuali e importanti gli ordini di merito pontifici per la difesa del Cristianesimo” e il convegno si avvale anche del patrocinio della Città di Roma Capitale, e della Presidenza del Consiglio Regione Molise.

I temi trattati da quattro relatori e massimi esperti internazionali del campo genealogico araldico e cavalleresco sono i seguenti: “Un Cammino di Speranza con l’araldica Giubilare da Papa Bonifacio a Papa Francesco”; “La nobiltà nera ed Onorificenze Pontifice”; “Gli Zuavi Pontifici e i loro nemici”; “Napoleone e Papa Pio VII il Concordato del 1803 per la Repubblica Italiana”.

A moderare sarà la giornalista Valentina Ciarlante. Parte del ricavato sarà devoluto alla realizzazione di due pozzi in Ghana presso la Regione di Volta nella monarchia Sub Nazionale di Godenu.

Il Principe Christian Agricola, Rettore dell’Accademia Dinastica Universitaria della nobile famiglia Agricola e reggente dell’Aristocrazia dell’Europa Orientale specifica: “Tengo a sottolineare che noi non facciamo né apologia della Monarchia né della politica in generale, perché i nostri sono eventi culturali e per tale ragione vengono sempre patrocinati dalle pubbliche amministrazioni. Uniamo cultura e solidarietà, e in questo caso contribuiremo a realizzare in Ghana dei pozzi di cui ci stiamo occupando come Accademia”. Agricola è anche unico editore dell’Enciclopedia Nobiliare Italiana – Serie Corrente e Aggiornata, unica enciclopedia nobiliare italiana sempre aggiornata, riconosciuta e registrata anche presso il Ministero della Cultura. L’Ente dell’Istituto Enciclopedia Nobiliare Italiana (E.N.I.) è stato fondato ufficialmente nel 2024, su iniziativa di Christian Agricola, Giuseppe Laganella, Ciro La Rosa, Enzo Modulo Morosini, Matteo Povolo, Emiliana Rainelli e Franco Valente, con una missione: compilare, aggiornare, pubblicare e diffondere la stessa Enciclopedia della Nobiltà Italiana. Si tratta di un lavoro infaticabile di interconnessione dei campi più disparati dell’eccellenza e della Nobiltà e Notabilità italiana, che ha accompagnato la storia del Paese, divenendo testimonianza della sua identità culturale. La nuova edizione dell’Enciclopedia Nobiliare Italiana vedrà la luce a giugno 2030.

Il convegno del 15 marzo vedrà i relatori argomentare sugli Ordini di Merito Pontifici che nel corso dei secoli hanno incarnato il senso dell’essere cavaliere per proteggere i principi cristiani ed essere i custodi anche della Terra Santa.

“Gli ordini cavallereschi – evidenzia ancora Agricola – al giorno d’oggi non sono più i cavalieri che portano spade ma coloro che portano speranza; uomini che tendono la mano al prossimo per guarire qualcosa nell’altro che vede la mano tesa. Per questo motivo il tema del convegno si avvicina al significato profondo di questo anno giubilare. Il Giubileo della Speranza”.

L’attività portata avanti dal Principe Christian Agricola dimostra come oggi sia necessario farsi ponte fra le generazioni degli avi e dei posteri, perché senza passato non c’è futuro.

Agricola è presidente dell’Associazione Internazionale Ordini Dinastici di Casa Agricola – A.I.O.D.C.A. che sta attivamente lavorando con progetti concreti Culturali ma soprattutto Solidali e ha riportato in auge rifondandola secondo le normative vigenti l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, Ente Riconosciuto come Post Universitaria e Accademia Conservatrice – Istituzione Culturale Aggregativa e Sodalizio Dinastico.

L’Accademia Dinastica e l’Aristocrazia dell’Europa Orientale portavano avanti, appoggiati da sempre maggior consensi, cultura e solidarietà per combattere l’ignoranza che è la migliore amica della corruzione. “Dove mancano conoscenza e coscienza civica, la corruzione prospera senza ostacoli. Una società disinformata non distingue e non si oppone facilmente alla corruzione, dandole spazio a incentivandone la diffusione. D’altra parte, la cultura – specialmente quella dell’integrità, della trasparenza e della responsabilità che l’Accademia Dinastica sta portando avanti – è la peggior nemica della corruzione e questa porta inevitabilmente a subire vili attacchi da chi in questi anni ha lucrato sull’ignoranza di molti”, dice ancora Agricola.

“Una società civile ha valori e principi forti che non tollerano la corruzione e finalmente molti stanno aprendo gli occhi. Quando le persone sono educate e consapevoli dei propri diritti, diventano più resistenti alle pratiche corrotte e chiedono responsabilità a chi è al potere. Così, più cresce la cultura e la consapevolezza civica, più diventa difficile la sopravvivenza alla corruzione e alla disonestà”, conclude.

Dettagli sull’evento:

CASA DELL’AVIATORE – CIRCOLO DEGLI UFFICIALI DELL’AERONAUTICA MILITARE

Data: 15 marzo 2025

Inizio: 16.30

info: accademiadinuniversity@gmail.com

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento del 15 marzo può prenotare entro il 5 marzo, (salvo esaurimento posti) a questo link d’iscrizione:

https://drive.google.com/file/d/1yjmXYTmcr-c6rtVlrh-gKFNa7YjpJVM_/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2mjcMUuIgdtqj6oe6BuBc3_fmZJAj1URduAQOlH1L-b2pN3iy8Uem9WlI_aem__YClwXAHhP5Bts-kXewfWg

