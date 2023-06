C’è anche TIMAC AGRO Italia fra le realtà protagoniste del festival letterario “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”.

La filiale italiana di Groupe Roullier, leader nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti con stabilimenti a Ripalta Arpina (CR) e Barletta (BT), parteciperà in qualità di sponsor co-producer alla quattordicesima edizione di una fra le più importanti manifestazioni nazionali dedicate ai libri, che si terrà a Ragusa dal 16 al 18 giugno 2023.

Nella suggestiva cornice della città siciliana, si alterneranno romanzieri, giornalisti, storici, filosofi, scienziati – del calibro, fra gli altri, di Giordano Bruno Guerri, Massimo Polidoro, Paola Mastrocola, Mario Calabresi, Gaia Tortora e Annalena Benini – a contatto diretto con lettori appassionati, cittadini comuni, turisti curiosi, senza dimenticare bambini e ragazzi con apposite sezioni e laboratori dedicati. Dalla narrativa alla fisica, dall’arte alla politica, dalla cucina all’astronomia, fino alle nuove frontiere della tecnologia.

Le molteplici tematiche saranno trattate anche in chiave educativa e formativa: TIMAC AGRO Italia infatti, nel corso della tre giorni, patrocinerà tre lezioni – di agricoltura, biotecnologie e fisica – tenute rispettivamente da Stefania De Pascale, professoressa di orticoltura e floricoltura all’Università di Napoli Federico II, Roberto Defez, biologo e direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e da Amedeo Balbi, professore di astrobiologia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Non solo: TIMAC AGRO Italia sarà presente con un corner interattivo nel quale i diversi autori e persone del pubblico saranno intervistati con domande relative all’agricoltura, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra questo importante settore e il mondo della cultura. L’azienda inoltre sponsorizzerà in esclusiva l’inaugurazione della kermesse, prevista per giovedì 15 giugno alle 20.30 in piazza Torre a Marina di Ragusa. La serata sarà dedicata alla figura e alla memoria di Piero Angela, famoso divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo scomparso nell’agosto dello scorso anno.

L’amministratore delegato di TIMAC AGRO Italia, Pierluigi Sassi, dichiara: «Sosteniamo convintamente questa manifestazione non solo per la sua autorevolezza e importanza per il territorio siciliano, ma soprattutto perché crediamo che la mobilitazione virtuosa delle competenze e delle energie del Paese, per diffondere capillarmente una solida cultura tecnico-scientifica, sia un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema agroalimentare italiano. “A Tutto Volume” va esattamente in questa direzione e si rivela, peraltro, una valida occasione per costruire buone relazioni, all’insegna di valori autentici e condivisi fra imprese, università, istituzioni e società civile».

