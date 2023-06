Sicilia in Ritardo nell’Adozione dell’Intelligenza Artificiale Secondo il Report di Linkdelta



Studio evidenzia una bassa adozione dell’Intelligenza Artificiale in Sicilia: La regione tra le ultime in Italia

13 giugno 2023 – Un recente studio condotto da Linkdelta, un’azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale, ha sollevato importanti questioni riguardo all’adozione dell’IA in Sicilia, posizionando la regione tra le ultime in Italia in termini di utilizzo di questa tecnologia innovativa.

Secondo i dati emersi dalla ricerca, l’adozione dell’Intelligenza Artificiale in Sicilia è ancora molto limitata, con una bassa presenza di modelli di IA avanzati come ChatGPT. Questo ritardo nell’adozione dell’IA può avere diverse implicazioni, tra cui un minor accesso alle potenzialità offerte da questa tecnologia e una minore competitività a livello regionale e nazionale.

ChatGPT ha guadagnato notevole popolarità a livello mondiale negli ultimi mesi, e l‘Italia si colloca come il 17° Paese per numero di visite alla piattaforma secondo Similarweb, con oltre 30 milioni di visite registrate. Tuttavia, è importante notare che l’Italia presenta un utilizzo di ChatGPT inferiore rispetto ad altri paesi europei come la Francia, la Germania e la Spagna, indicando una potenziale disparità nell’adozione dell’IA tra le nazioni.

Analizzando ulteriormente la situazione a livello regionale, i dati di Google Trends rivelano un interesse variegato sull’Intelligenza Artificiale in diverse regioni italiane. Alcune regioni, come il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e il Lazio, mostrano un maggiore interesse con valori di rilevanza pari a 100, 92 e 89 rispettivamente. Al contrario, la Sicilia si posiziona al 16simo posto con un punteggio di 65, indicando un livello di interesse inferiore.

“È preoccupante vedere che la Sicilia si colloca tra le ultime regioni in termini di interesse per l’Intelligenza Artificiale”, ha commentato Angelo Sorbello, Amministratore Delegato di Linkdelta. “L’IA offre numerose opportunità per lo sviluppo economico e sociale, e una bassa adozione può comportare un divario digitale che ostacola la crescita della regione. È fondamentale che la Sicilia si ponga all’avanguardia nel promuovere l’innovazione tecnologica e favorire l’adozione responsabile dell’IA”.

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale può portare numerosi benefici, tra cui l’automazione di processi, l’ottimizzazione delle operazioni e l’elaborazione rapida di dati complessi. Questi vantaggi possono contribuire a migliorare l’efficienza delle imprese, stimolare l’innovazione e favorire la crescita economica.

Linkdelta si impegna a sostenere la Sicilia nella sua transizione verso una maggiore adozione dell’IA, offrendo soluzioni su misura che soddisfino le esigenze specifiche della regione. L’azienda è convinta che un maggiore utilizzo dell’IA possa contribuire al progresso socioeconomico della Sicilia e invita le istituzioni, le imprese e la comunità a collaborare per sfruttare appieno le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Per ulteriori informazioni sui dati evidenziati potete consultare un estratto del report questo indirizzo: https://linkdelta.com/it/ statistiche-chatgpt/

Informazioni su Linkdelta:

Linkdelta.com è una piattaforma di intelligenza artificiale generativa volta a semplificare il processo di creazione di contenuti, aiutando le aziende a risparmiare tempo e risorse. Grazie all’esperienza e alla competenza del suo team, Linkdelta.com è diventata un punto di riferimento nel settore dell’IA e continua a espandere il suo portfolio di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze di un mercato in costante evoluzione.

