La Fondazione Regina Elena di Cefalù (PA), grazie al contributo di Unicredit, ha acquistato un nuovo pulmino a 8 posti che garantirà gli spostamenti per le attività scolastiche ed extrascolastiche degli ospiti delle due Comunità Alloggio gestite dall’ente – Regina Elena e Carlo Acutis – e dei giovani di Cefalù e dei comuni vicini che frequentano gratuitamente i corsi professionalizzanti promossi dalla Fondazione.

“Essere vicini al territorio è per UniCredit una responsabilità e un impegno concreto, che passa anche attraverso il sostegno a Enti del Terzo Settore e Organizzazioni senza scopo di lucro che nel proprio operato si prefiggono scopi benefici per favorire lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, promuovendo l’inclusione di soggetti fragili e vulnerabili – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. In particolare, questa donazione è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, che si alimenta con la donazione del 2 per mille delle spese sostenute da parte dei Clienti e dei dipendenti della Banca con una delle carte di credito ‘Etiche’. Dal 2011 ad oggi, UniCredit ha assegnato in Sicilia oltre 2,6 milioni di euro a 216 progetti di onlus che operano nell’isola”.





La Fondazione, con sede nel cuore del centro storico di Cefalù, ospita nella struttura di via Mandralisca le due comunità alloggio per minori e opera ogni giorno accanto a persone diversamente abili, minori e giovani migranti non accompagnati. L’obiettivo è stato da sempre quello di creare un ambiente familiare in cui i minori si sentano protetti, accolti, compresi e stimolati, offrendo loro un’accoglienza costruita sulle esigenze affettive, educative e di tutela dei giovani ospiti, accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita e di riscatto.

“Ringrazio l’Unicredit per aver creato un fondo di solidarietà attraverso la Carta Etica. Un fondo destinato a sostenere progetti sociali per la rigenerazione e l’inclusivitá delle persone fragili – ha dichiarato S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù e Presidente della Fondazione Regina Elena -. Col dono di un contributo per l’acquisto di un pulmino si costruisce un valore sociale per far crescere i ragazzi e le ragazze ospiti delle Comunità Regina Elena e Carlo Acutis e del nostro territorio madonita”.

