I coordinatori provinciali della Democrazia Cristiana di Siracusa, Salvo Andolina e Giuseppe Castania, insieme con il leader siciliano, Totò Cuffaro, hanno nominato il coordinatore del partito per la città di Noto; si tratta di Franco Landolina. I coordinatori provinciali colgono l’occasione anche per annunciare nuove adesioni al progetto siracusano ed, in particolare, netino della DC. Franco Landolina, Manager di professione, molto noto in città anche per il suo pregresso impegno politico quale coordinatore della lista civica Amare Noto, quale neo coordinatore cittadino della DC ha le idee ben chiare: <<Ringrazio i vertici provinciali e regionali per la nomina. Ci mettiamo subito al lavoro per organizzare anche nella città capitale del barocco il partito della Democrazia Cristiana, quale casa dei moderati e dei cattolici, che già in Sicilia rappresenta la terza forza elettorale del centro destra e che in provincia di Siracusa ha dimostrato, alle ultime elezioni provinciali, di essersi radicato in modo capillare, grazie al lavoro incessante, svolto negli ultimi 14 mesi, dai coordinatori provinciali, Andolina e Castania. Anche a Noto punteremo su una classe dirigente nuova, fatta di tanti giovani, professionisti e donne, sugli antichi valori del cattolicesimo sturziano, sul perseguimento esclusivo della buona politica a servizio del bene comune e della legalità. Insieme con i coordinatori provinciali abbiamo già avviato una serie di incontri e consultazioni per la composizione del coordinamento cittadino

