DECADENZE di Steven Berkoff

Regia: Giovanni Arezzo

Attori: Francesco Bernava e Alice Sgroi

Assistente alla regia: Anastasia Zuccarello

Costumista: Grazia Cassetti

Disegno luci: Simone Raimondo

Musiche originali: Orazio Magrì in collaborazione con Giuseppe Rizzo

Grafica: Maria Grazia Marano

Organizzazione: Filippo Trepepi

Produzione: MezzARIA

Spettacolo vincitore del premio “Catania Premia Catania” indetto dal Teatro Stabile di Catania.

I diritti dell’opera Decadenze di Steven Berkoff nella traduzione Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici sono concessi da:

Rosica Colin LTD – Londra, in collaborazione con Zachar International – Milano

Antonia Brancati servizi editoriali – Roma

SINOSSI E NOTE DI REGIA

Siamo nell’immenso open space di un attico lussuoso. Qui vive Helen, ed è appena entrato in casa Steve.

Steve è sposato con Sybil, ma è con Helen che va a letto e con cui ha una relazione. Stasera, proprio stasera, Sybil ha mandato Les, il suo amante, a pedinare Steve, suo marito, per smascherarne finalmente e senza dubbi la fedifraga. Ora, Les è sotto casa di Helen.

C’è, un classico intreccio di tradimenti alla base della trama di “Decadenze”, capolavoro scritto del drammaturgo inglese Steven Berkoff nel 1981 Ma le corna che sbucano dalle teste di tutti i personaggi della storia, sono soltanto un espediente, la base narrativa su cui costruire un’analisi spietata, senza scampo, credule e spaventosamente credibile, di cosa può e sa essere oggi l’essere umano, di quello che sono diventati i rapporti tra le anime, le relazioni tra le teste le polifonie dei cuori, di che cosa sta diventando, o è diventato già? il mondo.

I personaggi di “Decadenze” sono personaggi pieni, parossistici, eccessivi, in tutto: amano ln modo eccessivo, odiano in modo eccessivo, e così parlano, mangiano, scopano, fumano, bevono, soffrono, si vestono, si mentono, urlano, ridono, rischiano, dimenticano, rivendicano.

Eccessivi nel desiderio, eccessivi nelle azioni, eccessivi nelle conseguenze. Eppure, così piccoli e così simili a noi, nostro malgrado.

Come da consiglio dell’autore, che lo scrive nella prima pagina del testo, a interpretare i quattro personaggi di “Decadenze” saranno soltanto due attori. Nel mio caso, sono con me in questo viaggio Francesco Bernava e Alice Sgroi, che in un gioco di deliri visivi e acustici di frenesia e silenzi, spostano gli occhi dello spettatore a spiare ora Steve ed Helen e ora Les e Sybil.

I versi, perché “Decadenze” è scritto in versi separati l’uno dall’altro dallo slash, con la loro identità linguistica, ricercata e mai banale, fine anche nelle volgarità e nelle bassezze, la complessità sintattica, la scansione metrica, riempiono ogni tipo di spazio, in maniera tale che ho voluto che fossero I ‘unico elemento su cui costruire questa storia. Versi così necessari, così incisivi che, che se pensati, se vissuti, se scanditi in azioni e reazioni dagli attori, diventano l’unica “scenografia” possibile.

ll nostro lavoro, dopo uno studio profondo del testo di Berkoff, è stato quello di creare un immaginario comune a noi tutti, che andasse dal luogo dove si svolge l’azione a tutto ciò che riguarda la biografia dei personaggi, andando a zoommare sulle relazioni che intercorrono tra loro, sulle aspettative, sulle volontà, sulle (non) prospettive, sugli incidenti. A questo abbiamo affiancato uno studio minuzioso sul suono del verso, sulle rime, sulle assonanze, sulle pause, cercando di restituire la musicalità che senz’altro ha il testo in lingua originale, e che può avere anche in italiano grazie alla splendida traduzione di Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici.

La soundtrack originale di Orazio Magrì, in arte binauralscientist mischia la tradizione e l’elettronica, archi e beat, atmosfere scure e a tratti distorte e psichedeliche che restituiscono I ‘umore delle anime di chi è sul palco.

Il disegno luci di Simone Raimondo evoca i diversi spazi della narrazione, quello della realtà e quello della mente, con rigide geometrie ora larghe e rassicuranti, ora strette e claustrofobiche.

I costumi di Grazia Cassetti sono le macchie di vernice su una tela monocroma, la spensieratezza che contrasta con la realtà, l’aspettativa immediatamente delusa di una serata (o di tutta la vita?) che poteva essere completamente diversa, e se i colori dentro noi non ci sono più, l’unica cosa che possiamo fare e metterceli addosso, toglierli, rimetterli.

“Decadenze” parla della direzione che stiamo prendendo, tutti, a velocità folle, e senza rendercene conto. E parla anche, indirettamente e oggi più che mai, della necessità del Teatro, che è l’unico Luogo all’interno del quale possiamo riuscire a guardarci allo specchio.

Giovanni Arezzo

Luogo: Teatro del Canovaccio, Via Gulli , 12, CATANIA, CATANIA, SICILIA

