Italia Viva lancia da Catania, il 21 febbraio, “Finì a Schifani” il ciclo di iniziative sulla “Sanità regionale che cade a pezzi”, ma si parlerà anche di StMicroelectronics con i sindacati di categoria.



​“Finì a Schifani” è il titolo dell’iniziativa che sarà presentata a Catania venerdì 21 febbraio, preceduta da una conferenza stampa che è stata fissata per le ore 16.30, prima dell’incontro pubblico che alle ore 18 si svolgerà al Plaza Hotel, in Viale Ruggero Di Lauria 43, per dibattere sul tema “La Sanità regionale occupata dai partiti, cade a pezzi”.

<<Finì a Schifani – spiega l’onorevole Davide Faraone di Italia Viva, che sarà presente a tale incontro – è un ciclo di iniziative tematiche che terremo in giro per le province siciliane per denunciare il disastro del governo siciliano e per costruire da subito un’alternativa. Renato Schifani aveva detto che il suo mandato sarebbe stato uno, invece si è talmente attaccato alla poltrona che bisogna mandare una squadra di minatori per estrarlo da Palazzo d’Orleans>>.

Assieme all’onorevole Davide Faraone di Italia Viva ci saranno anche Giusy Infantino che presiede in tutta la provincia di Catania il partito di Matteo Renzi e Giuliano Mulè che presiede invece Italia Viva nella “Città di Catania”. Inoltre, partecipa la senatrice di Italia dei Valori, Dafne Musolino.

A margine di questo incontro sulla sanità regionale siciliana, i vertici regionali e provinciali di Italia Viva incontreranno gli esponenti delle organizzazioni sociali sindacali che hanno aderito all’incontro – CGIL – CISL ed UIL ed UGL – in merito alle vicende che stanno interessando il personale della StMicroelectronics di Catania dalla quale è stata annunciata la Cassa integrazione ordinaria fino a un massimo di 2.500 persone sul totale di 5.400 dello stabilimento catanese.

N.B. (E’ gradita la presenza dei colleghi Giornalisti a partecipare alla suddetta conferenza stampa,

per realizzare eventualmente anche le interviste, se di vostro interesse). Grazie.

Catania, 19.02.2025







