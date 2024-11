S’intitola“Cosma, il bambino indaco”, il nuovo romanzo di Renzo Conti che verrà presentato alle 17,30 di giovedì 21 novembre al Piccolo Teatro dei Biscottari. Un libro che, attraverso la leggerezza della poesia e la verità del teatro, dà modo al personaggio che gli dà il titolo, le dolorose lotte per i diritti delle minoranze, affrontando pregiudizi e vivendo esperienze fuori dagli schemi. Il libro, dedicato a Nino Gennaro, Luigi Carollo, Jogi Rajbhairav Naganath e Cosimo Conti, è edito da Ex Libris e l’illustrazione di copertina è firmata da Antonio Fester Nuccio.

A interagire con l’autore, giovedì pomeriggio, sarà Daniela Tomasino, coordinatrice del Palermo Pride. Modererà l’incontro Massimo De Trovato. Le letture saranno a cura di Francesca Picciurro e Lady Greg.

Il romanzo

Il “bambino indaco” ha una storia tutta da raccontare sin dalla nascita, che lo caratterizza come bambino indaco, ma anche per l’impegno per le cause sociali e politiche che diventeranno centrali nella sua esistenza. Il suo attivismo per i diritti di tutti e soprattutto delle minoranze si estenderà a cominciare da un territorio complesso dell’entroterra siciliano sino alla città di Palermo. Cosma percorrerà una propria strada, tra poesia e teatro, insieme a un gruppo di amici speciali e di una bambola, che saranno sempre al suo fianco. Le loro vite si arricchiranno di esperienze non convenzionali, come lo scambismo, la prostituzione, il BDSM, e di incontri fondamentali per la loro evoluzione; ma Cosma e i suoi dovranno anche scontrarsi con il pregiudizio di chi pensa che la loro modalità di relazione sia scandalosa e da additare con disprezzo. Tuttavia, per chi imparerà ad apprezzarlo, Cosma sarà come la corolla di un fiore che, fino alla fine della sua esperienza terrena, stroncata dall’AIDS all’epoca in cui non esistevano cure, spargerà metaforicamente petali variegati che coloreranno di fantasia, cultura e creatività chi gli resterà accanto.

L’autore

Renzo Conti è un ingegnere e scrittore palermitano, attivista lgbtqia+, antispecista e fondatore dell’associazione animalista “Felici nella coda”. Il suo primo romanzo, I figli in prestito, edito da Edizioni Ex Libris nel 2017, è stato premiato per la delicata tematica trattata durante la IV Edizione del “Premio Sicilia Letteraria – Palermo capitale italiana della cultura 2018”. Dal 2018 è iscritto alla F.U.I.S. (Federazione Unitaria Italiana Scrittori). Nel marzo 2021, a seguito della pubblicazione del romanzo Il volto delle streghe, edito da Edizioni Ex Libris nel 2019, il Comune di Palermo ha deciso di intitolare il nuovo presidio sanitario veterinario all’ex sindaco Giuseppe Insalaco. Nel gennaio 2022 è uscito il romanzo Cuncuma – Nel voler esprimere la singolarità, edito ancora una volta da Edizioni Ex Libris, dedicato alla memoria di Giuseppe Di Matteo; e nel maggio dello stesso anno gli viene riconosciuta la Tessera Preziosa del Mosaico, tra i più rilevanti riconoscimenti della Città di Palermo, per aver dato, attraverso i suoi libri, nuova memoria all’ex sindaco Giuseppe Insalaco e nuova luce a Giuseppe Di Matteo, raccontando una Palermo misteriosa, esoterica e leggendaria.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

