Taormina e le proposizioni dei nuovi Argonauti!

In base alla **normativa vigente, i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti** sono soggetti a divieto per la costituzione di società di capitale, come le SpA (Società per Azioni).

Questo divieto è stato introdotto dall’articolo 14, comma 32, del **decreto-legge 78/2010; tale disposizione stabilisce che entro il 31 dicembre 2010, i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni.

Tuttavia, è importante notare che l’interesse alla pronuncia di merito persiste anche dopo l’introduzione di questa normativa; ad esempio, se un Comune ha avviato una gara per individuare un socio di minoranza per la costituzione di una società a capitale misto finalizzata alla gestione di una farmacia comunale, la decisione sulla legittimità della procedura di gara è necessaria per consentire all’amministrazione e alle altre parti coinvolte di prendere le opportune determinazioni applicative della nuova disciplina.



In sintesi, i Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono costituire società di capitale, ma devono invece attenersi alle disposizioni legali in vigore per garantire una gestione efficiente e responsabile delle risorse pubbliche.



Giuseppe Manuli, Cittadino e Repubblicano

Luogo: Taormina, Palazzaccio., Corso Umberto – Palazzo Municipale., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

