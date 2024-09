Saranno 30 i cantanti che si contenderanno la finale del NY canta 2024, il Festival della Musica Italiana in America. Tra questi ci sono anche due cantanti palermitane che hanno conquistato la giuria di qualità, formata dai musicisti Beppe Stanco e Cesare Rachel. Sono Roberta Campione, 43 anni, in arte Ayna, e la 19enne Alice Gallina. Entrambi hanno superato la concorrenza di più di 200 artisti che si sono candidati alle audizioni di Roma.

Ayna, cantante con esperienza decennale, costellata da tante serate nei locali di tutta la Sicilia, ha presentato davanti ai giudici un brano inedito scritto insieme al giornalista palermitano Michele Sardo. La musica è del cantautore Nat Russo, l’arrangiamento di Mario D’Annunzio. Il testo della canzone parla di una storia d’amore che esiste ormai solo nella testa della protagonista del brano, un combattimento tra l’illusione e la triste realtà. Il suo uomo non c’è più, ma lei lo crede ancora vivo accanto a sé. Una bugia che lei stessa si racconta, che le permette ancora di sognare, per non affondare nel mare della solitudine. Struggente, dopo l’urlo di dolore del bridge della canzone, il magnifico assolo di chitarra elettrica del musicista palermitano Sergio Munafò.



Alice Gallina, fresca da una semifinale nel programma televisivo The Coach, partecipa nella sezione Cover. Nella semifinale di Roma, che si terrà l’11 settembre nel prestigioso palco dell’Alexander Platz al Colosseo, verranno scelti i 10 finalisti che si contenderanno il podio a New York. La finale della 16esima edizione del Ny Canta, del patron siciliano Tony Di Piazza, presentata da Pupo, si svolgerà il 13 ottobre prossimo all’Oceana Theatre di New York e sarà trasmessa sui canali Rai anche in Italia. Tra gli ospiti della kermesse, i cantanti italiani Nek e Francesco Renga, la ballerina e coreografa Imma Pirone, l’attrice napoletana Daniela Ioia, il vincitore italiano di The Voice Kids Simone Grande, la band Mgm brothers, il musicista Christopher Macchio, la cantautrice maltese Emma Muscat, il giornalista Marino Bartoletti e la manager Isabella Berbardini De Pace.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.