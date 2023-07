Il film ” Elastic Heart”, la storia di Nunzio Bellino, l’uomo elastico diretto da Giuseppe Cossentino continua a far parlare di sé ed è inossidabile. Una patologia rara, la Sindrome di Ehlers Danlos, la perdita di una persona cara come la madre, il bullismo, i ricordi, l’infanzia, i sentimenti che si nascondono oltre l’elasticità del suo corpo e della sua pelle sono alcune delle grandi tematiche che affronta questa pellicola sociale che utilizza il mezzo cinematografico come veicolo di messaggi importanti e universali. Nunzio Bellino con la sua storia vera ha aperto il suo ” cuore elastico” al mondo portando alla ribalta la sua patologia rara genetica e per denunciare il bullismo, le discriminazione e l’emarginazione che ha subito. La storia dell’ Uomo Elastico è finita sulle cronache nazionali e non solo ottenendo l’attenzione di Rai1 a Storie Italiane dove Bellino, ospite di Eleonora Daniele, in qualità di attore e personaggio pubblico è stato consacrato simbolo antibullismo italiano e delle patologie rare. Tanti i riconoscimenti e i premi al film. Due premi Oscar del Web, Rome Web Awards come Miglior Sceneggiatura e Trailer, tra i 10 migliori pitch trailer finalisti al festival internazionale Trailers FilmFest. In concorso ai David Di Donatello 2023. Ed ora ” Elastic Heart” è tra i film italiani che accedono ai quarti di finale del Festival del Cinema di Cefalù 2023. Un progetto di grande successo dal quale è nato anche un libro a fumetti ” L’Uomo Elastico” presentato anche durante la 79esima Mostra del Cinema di Venezia insieme al film e in tour per l’Italia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.