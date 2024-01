Un meeting di karate con oltre 110 partecipanti. Un’occasione di confronto per atleti, maestri e società. Il raduno regionale “Karate Kumite Day”, organizzato da Endas Sicilia, ha regalato una giornata di divertimento e sport ieri, sabato 20 gennaio, nella palestra della scuola Margherita Hack, in via Cesare Terranova, a Palermo.

Un allenamento intenso sotto gli occhi di Giovanni Mallia, vice presidente del settore karate di Fijlkam Sicilia, Gaetano Farinetti, commissario regionale degli ufficiali di gara. A coadiuvare le lezioni i maestri Denise Ferraro, coordinatrice del settore karate di Endas Sicilia, Marcello Iraci e Francesco Vella. Nel primo turno, sul tatami sono saliti karateki dai 5 ai 9 anni per un’attività ludico-tecnica. A seguire è toccato ai pre-agonisti e agli agonisti, atleti dai 10 anni in su, con una sessione specifica dedicata al kumite.

“Resto piacevolmente sorpreso della presenza di tantissimi atleti e società che hanno risposto all’invito in nome dello sport e delle arti marziali. Bambini e ragazzi si sono confrontati sul tatami in un meeting che ha consentito l’incontro di atleti di diverse categorie e diverse società. E’ stata anche occasione per una riunione tecnica con le società e con la Filkjam, federazione judo, lotta, karate e arti marziali, con la quale lavoreremo in sinergia durante tutto il 2024”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

