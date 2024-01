Anche per quest’anno, riprendono gli incontri del venerdì sera, presso la sede di via Archimede 1, a Riposto, promossi dalla locale LNI, per diffondere la cultura del maree e socialità con tanti interessanti temi affidati a rinomati esperti.

Ad inaugurare questo ciclo di incontri riservati ai soci, è stato il tema “Pelagip trip: un altro modo di vivere il mare” con i fotografi naturalisti. Sul tema ha relazionato il coordinatore della sezione Sicilia AFNI (Associazione fotografi naturalisti italiani) Giovanni Spinella.

L’associazione AFNI, nata per iniziativa del fotografo naturalista di fama internazionale Paolo Fioratti, per valorizzare la fotografia naturalistica, per una migliore conoscenza, documentazione e divulgazione delle caratteristiche degli ambienti naturali, concepisce la fotografia naturalistica come fatto di cultura, come mezzo per raccontare uno degli infiniti capitoli del grande libro della Natura.

Per l’occasione è stato presentato il libro “I colori degli dei-La natura mediterranea”, a cura delle sezioni AFNI di Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, un viaggio nella natura mediterranea, in cui la biodiversità animale è nascosta e timorosa, la bellezza della vegetazione è nella sua resiliente essenzialità, i paesaggi, spesso segnati da millenni di presenza umana, richiedono riflessione e pazienza per rivelare la loro unicità. Si tratta di un’ambiziosa sfida di una sessantina di esperti fotografi naturalisti che raccontano i luoghi, le oasi e le aree protette di Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania, suscitando così emozione e rinnovato interesse per il patrimonio naturalistico.

Interessante inoltre per i soci di LNI avere visionato scatti naturalistici di specie pelagiche di uccelli, di cui alcuni davvero inediti. Ne è seguita un’interessante uscita in barca, il giorno dopo, sulle imbarcazioni di LNI, a caccia di alcuni scatti ad uccelli pelagici, che volano in alto mare, lontano dalle coste.

Sono previsti altri incontri come il prossimo il 16 febbraio , con i sub professionisti Alessandro Pagano ed Eugenio Maria Longo, che racconteranno, grazie alle loro immersioni a 100 metri di profondità, i segreti che custodisce il fondale della Timpa.

A marzo grande attenzione al tema della donna con il canonico appuntamento di “Donne a gonfie vele”, appuntamento con esempi di grandi donne impegnate in vari ambiti e giornata di sensibilizzazione con la veleggiata contro la violenza di genere.

Torneranno per quest’ anno i “Giochi del mare” con attività in mare e a terra, come regate, caccia al tesoro ed attività in mare, rivolte agli studenti del territorio ionico-etneo.

Riposto, 20.01.24 U.S/P.T

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO, VIA ARCHIMEDE , 1

