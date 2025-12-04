Venerdì 5 dicembre alle ore 18.30, nei locali di EPYC European Palermo Youth Centre (via Pignatelli Aragona 42, Palermo), si svolgerà una Tavola rotonda e assemblea sul tema Alternative all’istruzione neoliberale.

Negli anni in cui molteplici crisi si intrecciano tra loro, il diritto all’istruzione è in pericolo. Fenomeni come l’aziendalizzazione di scuole e università pubbliche, lo sfruttamento di chi ci lavora, e l’espansione del privato (anche for profit) nel mondo dell’istruzione rappresentano l’applicazione dei dogmi neoliberali alla trasmissione del sapere, limitando l’accesso alla cultura, minando la libertà accademica e di insegnamento e aggravando le discriminazioni.





Questa tavola rotonda mira a guardare alle strade alternative che possono percorrersi, sia nei luoghi dell’istruzione formale sia nelle realtà dal basso. Per farlo, ci confronteremo con diverse realtà sociali dal territorio palermitano, attive sul tema, in un dibattito aperto dagli interventi di Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore e Jacobin Italia), Paola Maggio (Università degli Studi di Palermo, Delegata per i rapporti con gli Istituti penitenziari) e Giuseppe Lipari (Scuola Normale Superiore e The Alternatives Project) che in recenti pubblicazioni hanno trattato la questione a livello nazionale e internazionale.

Luogo: EPYC European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona , 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.