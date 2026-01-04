l Natale a Tusa e Castel di Tusa è stato impreziosito con l’installazione di due alberi di Natale illuminati, simboli di comunità, tradizione e condivisione trasformando le due località in un palcoscenico di luci, profumi e sapori, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di autentica festa.

Ad arricchire le festività natalizie due cooking show, a Castel di Tusa il 20 dicembre e a Tusa il 23 dicembre del pasticcere Pastry Mark, seguitissimo sui social con oltre 600.000 followers su Instagram e 700.000 followers su TikTok, con dimostrazioni dal vivo dedicate all’arte della pasticceria natalizia.

A Tusa, l’albero ha illuminato il centro storico, diventando punto di ritrovo per famiglie e bambini. Qui Pastry Mark ha realizzato una performance culinaria che ha unito tecnica, creatività e tradizione, raccontando il Natale con biscotti di varie forme riconducibili ai simboli natalizi. A Castel di Tusa, affacciata sul mare, la magia si è rinnovata con una seconda installazione e un nuovo cooking show in cui il pasticcere ha guidato gli spettatori in un viaggio sensoriale tra impasti, creme e decorazioni, trasformando l’arte della pasticceria in uno spettacolo capace di coinvolgere i presenti.

Le due iniziative, finanziate all’interno della linea PNRR- Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) Next Generation EU – Intervento 14: Eventi artistici e culturali – S. To, progetto “Tusa il Borgo dell’Arte”, hanno rappresentato un esempio virtuoso di come tradizione, arte culinaria e valorizzazione del territorio possano fondersi, rendendo il periodo natalizio un’occasione di incontro, promozione culturale e attrattività turistica.

Con l’installazione dei due alberi e gli show di Pastry Mark, Tusa e Castel di Tusa hanno impreziosito il programma delle festività, regalando alla comunità e ai visitatori un Natale fatto di luce, gusto ed emozioni autentiche.

Luogo: Tusa, TUSA, MESSINA, SICILIA

