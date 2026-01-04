Meraki X 2026 – Campagna rinnovo tessere soci 2026

Domenica 4 gennaio, dalle ore 14:00 alle 22:00

Domenica 4 gennaio Meraki Testa Dell’Acqua (Noto) apre il 2026 con Meraki X 2026, una giornata di incontro, musica, cultura e condivisione dedicata alla campagna di rinnovo delle tessere soci per l’anno 2026.

L’evento si svolgerà dalle ore 14:00 alle 22:00 a Testa Dell’Acqua presso la sede sociale dell’associazione culturale Meraki Testa Dell’Acqua.

Il programma musicale prevede una selezione internazionale di artisti e progetti live e DJ set:

Davide di Rosolini – live (Rosolini)

Dj Jeff Willis aka Kandyman (Australia)

Afrodelic – live set (Mali / Lituania)

Jolly Sound System (Testa dell’Acqua)

Special guests

Durante la giornata sarà possibile partecipare a diverse attività collaterali e momenti conviviali. L’offerta gastronomica include la Solianka, zuppa tradizionale lettone, una griglia condivisa aperta al contributo dei partecipanti, una degustazione di vini Sarculla dell’azienda Lombardo di Testa dell’Acqua e un honesty bar.

Sono inoltre previste attività extra come un banchetto di seconda mano, un laboratorio di serigrafia Meraki e la proiezione di Meraki Shorts, una selezione di cortometraggi.

L’associazione culturale no profit Meraki Testa Dell’Acqua è stata registrata nell’agosto 2024 con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali dedicate ai propri soci. Meraki TDA è inoltre uno spazio destinato a residenze artistiche, collaborazioni multidisciplinari e incubazione di progetti culturali e creativi.

Dalla sua fondazione, l’associazione ha proposto un programma variegato rivolto ai soci, che spazia da laboratori di muri a secco a corsi di percussioni, da iniziative musicali alla promozione del Merkatu, il mercato mensile di Testa dell’Acqua, contribuendo attivamente alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di una comunità culturale partecipata.

L’evento è riservato ai soci Meraki, con offerta responsabile.

Meraki Testa Dell’Acqua

Sito web: www.lazytime.org/sicily

Facebook: merakitestadellacqua

Instagram:https: https://www.instagram.com/merakitestadellacqua/





Eventi Facebook: https://www.facebook.com/events/1196106605356446





Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.