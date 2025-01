La Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in collaborazione con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) ed il centro di formazione nazionale Elis, comunica la riapertura del bando di selezione per il corso Biomed 4.0 Tecnico Specialista Biomedicale di Catania, in scadenza il 20 gennaio.

Restano disponibili pochi posti. Avviato il 30 ottobre, il corso mira a offrire nuove opportunità nel Sud Italia e a favorire l’occupazione nel settore biomedicale. Per promuovere il corso, si terrà un Open Day il 15 gennaio presso la Residenza Universitaria Alcantara, in via Caronda 129, Catania, alle ore 18:00. Alla presenza della Presidente dell’ITS Academy, Maria Pia Pensabene, i partecipanti potranno ottenere informazioni dettagliate sul corso e sulle opportunità professionali legate alla figura del Tecnico Specialista Biomedicale. Durante l’evento, sarà possibile interagire con docenti e tutor del corso.

Le principali mansioni del Tecnico Specialista

Biomedicale includono la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali, il supporto tecnico al personale medico e paramedico, lo sviluppo e l’implementazione di protocolli per l’utilizzo delle attrezzature, nonché la collaborazione con team multidisciplinari per la progettazione di soluzioni tecnologiche innovative nel campo della salute.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a chi possiede almeno un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale più un corso annuale IFTS. È ammessa la partecipazione di persone già occupate o iscritte a corsi universitari, purché abbiano domicilio e/o residenza in Sicilia. La durata del corso è di 2 anni, con 1200 ore di attività didattica e laboratoriale tenute da docenti delle aziende partner, e 800 ore di stage retribuito presso aziende internazionali del Consorzio M.H.I.H. Le lezioni saranno erogate in modalità part-time in presenza, dal lunedì al venerdì, presso la Residenza Universitaria Alcantara di Catania, con obbligo di frequenza e un massimo del 20% di assenze consentite. Previste diverse borse studio a sostegno degli studenti.

