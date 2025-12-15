Si è svolto a Ragusa giorno 11 di Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e presso la sede del Laboratorio degli Annali in via pezza, 108 il secondo forum semestrale dedicato alle stragi che hanno caratterizzato la storia d’Italia. Il forum di Dicembre 2025 è stato dedicato alla strage di Piazza Fontana che ha rappresentato uno dei momenti più difficili della storia italiana e nell’atto terroristico sono morti il 12 dicembre 1969 all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura 17 persone e 88 sono stati i feriti. La storia indica questa pagina storica come un periodo buio che ha caratterizzato Milano e Roma dalla dicitura storica “Anni di Piombo”. Come purtroppo succede in Italia molte verità collegate all’estrema destra sono state nascoste dai servizi segreti Italiani e Internazionali che forse hanno collaborato nella riuscita dell’evento stragistico.





La legge si è fermata al 2005 quando la cassazione ha stabilito che la strage fu opera di Ordine Nuovo che allora era comandata da Franco Freda e Giovanni Ventura assolti in aula con giudizio definitivo. In pratica nessuno degli esecutori è stato condannato. Il Forum Semestrale è stato fortemente voluto dal Prof. Carlo Ruta che attraverso la storia ha tentato di sostenere la memoria forte e resistente sugli anni più bui della nostra Repubblica.

In sostanza il 2° Forum sulle stragi in Italia ha centrato tutti gli obiettivi prefissati dal direttore scientifico Prof. Carlo Ruta. La partecipazione corale, con persone arrivate anche da Catania, dal Messinese e da Trapani. Molto numerosi i fruitori in video, dall’Italia e dall’estero. L’Università di Catania era guidata dal Rettore prof. Enrico Foti, primo in Italia a raccogliere l’appello del direttore scientifico, il Prof. Santo Burgio, ha aperto momenti di studio e ricerca presso l’Ateneo sull’argomento. Numerosi messaggi di saluto da tutte le aree della penisola.





La relazione di apertura è stata quella del Prof. Carlo Ruta incentrata sul tema: “Le stragi italiane, i silenzi lunghi e il tempo di cambiare passo”, a seguire quella del Prof. Miguel Gotor. Storico, scrittore e docente di Storia moderna all’Università Tor Vergata di Roma, analista delle politiche contemporanee, operante in diversi contesti istituzionali italiani che ha presentato la Relazione sul tema : “La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione nel memoriale di Aldo Moro del 1978”. Il Dott. On. Claudio Fava. Scrittore, giornalista, autore teatrale, già vice presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e già presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana che ha presentato la relazione sul tema : “Le stragi del 1992″, la trama dei depistaggi e le rimozioni”.





A seguire l’intervento della Dott.ssa Stefania Limiti. Saggista e giornalista investigativa sulle stragi e le trame politico-criminali in Italia, da Portella della Ginestra alle stragi di mafia e politiche degli anni novanta che ha presentato la Relazione sul tema : “La nascita della strategia della tensione e lo snodo di Piazza Fontana”. Infine l’ Avv. On. Carmelo Incardona. Patrocinatore in Cassazione. Deputato regionale in varie legislature, è stato presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana. Relazione: “Politica e affari in Sicilia, dagli anni di piombo alle discrezioni del presente. Giustizia è fatta?”.

Tra gli altri ci sono stati anche dei contributi tematici da parte di (Stefania Campo, Giuseppe Iuvara, Giuseppe Varnier, Alfredo Anania, Najla Hassen). Numerosi gli interventi in sala (Corrado De Fecondo, Renato Agosta, Corrado Fianchino, Salvatore Spampinato e altri). Presenti con diverse postazioni digitali e youtuber (tra cui Malgrado Tutto di Milazzo). La moderazione del dibattito, a opera del volontario civile Gianluca Floridia.

Luogo: Ragusa , Via pezza , 108, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

