La presidente del Mig Natalia Re è stata



nominata vicepresidente del World Kindness Movement , l’organizzazione mondiale che comprende oltre 40 paesi delegati nel mondo e 178 che celebrano la giornata mondiale della gentilezza del 13 novembre

per “il suo profondo impegno nella ricerca e nell’elaborazione di nuovi paradigmi capaci di rendere la gentilezza osservabile, valutabile e misurabile, superando la concezione della gentilezza come semplice comportamento individuale o gesto di buona educazione” e “il suo costante attivismo nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali”. La proclamazione ufficiale avverrà nel corso del convegno “Gentilezza in campo, lo sport come modello e leadership positiva e antidoto alla cultura della violenza”,promosso e organizzato dal Mig, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura, che si terrà il 12 ottobre prossimo nella sala Piersanti Mattarella dell’Ars e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei parlamentari Alessandro Aricò, Carolina Varchi, Ugo Cappellacci e Giuseppe Lupo, del Presidente dell’Unicef Italia, Nicola Graziano,

del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, del Direttore Generale dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile Michele Grillo, del coordinatore nazionale del tavolo interministeriale sul bullismo Emanuele Montemarano, della vicepresidente del consiglio comunale Teresa Piccione, del consulente per la promozione della cultura medico scientifica, Salvatore Requirez e ancora dell’ atleta Miki Biason campione del mondo di rally e della dirigente scolastica Daniela Crimi, del direttore Generale del Gonzaga Campus Padre Denora e Maria Cecilia Morandini Presidente ASC e consigliera nazionale ConiDopo i lavori saranno consegnati i riconoscimenti promossi dal Mig, i “Gelsomini Gialli”, ad alcune personalità del mondo della politica e della società civile che si sono distinte nella propria attività professionale e politica .

Prevista anche la consegna della “Pubblica Benemerenza che negli anni scorsi è stata assegnata al ministro Nordio e all’ex ministro Marco Minniti, e quest’anno invece sarà consegnata al Presidente dell’Unicef Italia, Nicola Graziano.

“Sono orgogliosa e felice per questo riconoscimento prestigioso che mi gratifica per il lavoro e l’impegno profusi nella ricerca e nella promozione della gentilezza in ogni settore e rappresenta per me certamente uno stimolo per continuare a fare di più per migliorare, attraverso lo strumento della gentilezza, la qualità delle relazioni, l’educazione delle nuove generazioni e la coesione del Paese”.

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