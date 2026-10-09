“Chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Siciliana di definire un programma di interventi sulle autostrade A18 e A20, individuando le priorità, le risorse necessarie e un cronoprogramma pubblico e verificabile perché non è più possibile assistere a interventi tampone senza una strategia a lunga gittata”. E’ questo l’appello lanciato dal segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, che aggiunge :”Non chiediamo soltanto nuove risorse, ma la capacità di trasformarle rapidamente in opere sicure e durature.

Per troppo tempo si è commesso l’errore di considerare la manutenzione come una voce di spesa da comprimere o rinviare. Dobbiamo invece riconoscerla come uno degli investimenti più importanti per il futuro dell’Italia. La sicurezza delle infrastrutture è un diritto dei cittadini, una condizione essenziale per lo sviluppo.

Riteniamo indispensabile avviare un piano straordinario nazionale di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, con una programmazione pluriennale, risorse certe, tempi verificabili e un sistema trasparente di monitoraggio degli interventi Non basta solo stanziare risorse. Bisogna garantire che vengano utilizzate attraverso procedure trasparenti, imprese qualificate, applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, formazione professionale e rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza

La vera modernizzazione del Paese -conclude -non consiste soltanto nel costruire ciò che ancora manca, ma anche nel prenderci cura di ciò che abbiamo già costruito. Perché un’infrastruttura non è davvero una grande opera se non è sicura, efficiente e capace di servire le generazioni future”

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