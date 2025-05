Alla veneranda età di 89 anni, il maestro Giovanni Crisci continua ancora ad ammaliare, con le sue opere, una moltitudine di appassionati dell’arte. Centinaia di mostre a suo attivo in tutta Italia, in oltre 50 anni di carriera, che lo hanno visto diventare uno degli artisti più apprezzati del meridione. Ed eccolo ancora una volta portare in mostra più di cinquanta tele, ritraenti paesaggi, scene di tutti i giorni, scorci di quella Sicilia che tutti amiamo.





Le sue tele, grazie all’uso sapiente del colore, sembrano costantemente illuminate da una luce quasi soprannaturale, tanto da avergli attribuito l’appellativo di “Artista della luce”. Giovanni Crisci esporrà le sue opere dal 24 maggio al 8 giugno all’interno del padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo, uno dei palcoscenici più importanti del meridione d’Italia, visitata da migliaia di persone e punto di riferimento per le diverse generazioni. Quella di Crisci non è una semplice mostra, ma un invito a voler entrare in contatto con l’arte più pura, quella figurativa tradizionale, che discostandosi dalle attuali tendenze moderne, vuole portare l’osservatore ad uno stato emozionale superiore.

Luogo: Palermo, Via della Fiera del Mediterraneo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

