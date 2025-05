La mostra Isola Interiore di Gianfranco Trapani, ospitata a Villa Niscemi, ha raggiunto la metà del suo percorso e si prepara a concludere il prossimo 25 maggio 2025. Rimangono dunque gli ultimi cinque giorni per visitare la mostra a Villa Niscemi, a Palermo, che ha finora riscosso un’eccezionale partecipazione di pubblico e critica.





Curata da Roberta Trapani, la mostra rappresenta un viaggio pittorico che attraversa l’evoluzione dell’artista palermitano dal naturalismo all’astrazione.

“La partecipazione ha superato le aspettative – ha dichiarato Roberta Trapani – così come l’entusiasmo del pubblico e la qualità dell’attenzione. Molti sono rimasti colpiti dalla coerenza e dalla maturità del linguaggio pittorico di Gianfranco Trapani, passato in pochi anni dalla rappresentazione naturalistica all’astrazione. Siamo stati felici di accogliere due grandi storiche dell’arte, Eva di Stefano e Maria Antonietta Spadaro, e di ricevere la visita del sindaco Roberto Lagalla, che si è soffermato a lungo su alcuni lavori, riconoscendo echi di Sironi in un paesaggio industriale dell’artista”.





Entusiasta anche Gianfranco Trapani, alla sua prima personale:

“Sono contento, davvero. È stato emozionante vedere così tante persone, ritrovare volti familiari e confrontarmi con chi non conoscevo. Gli scambi con il pittore Enzo Patti e la presenza di Eva di Stefano hanno sicuramente contribuito a rendere significativo questo bel momento di condivisione”.





Isola Interiore è visitabile presso la Galleria Nicola Scafidi e la Sala Mascalcia di Villa Niscemi, accompagnata da un catalogo che raccoglie opere, fotografie e i testi critici di Roberta Trapani e Valentina Di Miceli, offrendo una lettura approfondita del percorso artistico di Trapani. Un’occasione da non perdere per immergersi in un universo pittorico inedito, audace, visionario.





Date: 16 – 25 maggio 2025 | Ingresso libero Sede: Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri, Palermo

Orari: Lunedì – venerdì: ore 16 – 19; sabato: ore 10 – 19; domenica: ore 10 – 12:30 | Visite in altri orari disponibili su prenotazione

Luogo: Villa Niscemi, Palermo, Via Pezzingoli, 243, PALERMO, PALERMO, SICILIA

