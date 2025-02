Castelvetrano (TP), 7 febbraio 2025- CasaPound interviene sulla polemica aperta dall’ Anpi di Castelvetrano accesa dopo l’annuncio di grandi preparativi, da parte dell’amministrazione comunale, per il 150 anniversario della nascita del suo più illustre concittadino: Giovanni Gentile.





Filosofo, pedagogista e politico italiano è uno dei maggiori esponenti del neoidealismo filosofico, fondatore dell’ attualismo, e tra i più importanti protagonisti della cultura internazionale del Novecento. Cofondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fu anche il Ministro che firmò nel 1923 la riforma della pubblica istruzione che porta il suo nome. Nacque appunto a Castelvetrano (in provincia di Trapani) il 29 maggio del 1875 e fu assassinato in un infame agguato il 15 aprile del 1944 per mano dei partigiani.





“Vilmente assassinato proprio dagli antenati di chi oggi vorrebbe impedire alla sua città natale di ricordarlo e commemorarlo con gli onori che spettano di diritto ad un gigante della cultura italiana, conosciuto nel mondo intero.





“Non provano alcun tipo di vergogna, anche stavolta hanno perso occasione di tacere”.





Commenta così CasaPound Italia che annuncia la propria presenza in occasione della commemorazione prevista nella città siciliana per il giorno della sua nascita.

Luogo: Castelvetrano , CASTELVETRANO, TRAPANI, SICILIA

