Si è svolto lo scorso 4 marzo, sulla piattaforma Google Meet, il webinar “I giovani e il volontariato”, organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” con il patrocinio richiesto all’Osservatorio Giovani dell’Istituto “Giuseppe Toniolo” di Milano, al Comune di Modica e al Croas Sicilia. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul tema dell’impegno giovanile nel volontariato, coinvolgendo operatori sociali, rappresentanti del Terzo Settore, volontari e amministratori pubblici.



Ad aprire l’incontro è stato il dott. Corrado Parisi, vice direttore della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, seguito dall’intervento della Prof.ssa Daniela Marzana, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha offerto una lettura approfondita del fenomeno, sottolineando come il volontariato rappresenti per i giovani un’importante palestra di cittadinanza attiva e crescita personale.





Il Dott. Corrado Parisi, Vicedirettore della Scuola, ha presentato i dati di una ricerca condotta sulla propensione dei giovani della provincia di Ragusa all’attività di volontariato e sulla disponibilità delle organizzazioni ad accoglierli. L’analisi ha evidenziato come, nonostante le difficoltà emerse negli ultimi anni, l’interesse per il volontariato sia ancora vivo tra i giovani, sebbene con modalità e aspettative diverse rispetto alle generazioni precedenti.

Nel suo intervento, il Dott. Parisi ha ricordato l’impegno della Scuola D’Alcontres nell’approfondire tematiche di rilevanza sociale, dichiarando: “Negli scorsi anni abbiamo affrontato il tema delle difficoltà post-Covid e delle dipendenze digitali. Quest’anno ci siamo focalizzati sulla propensione al volontariato, volendo così richiamare l’attenzione sul valore sociale del dono”.

La Prof.ssa Daniela Marzana ha sottolineato come i giovani di oggi non siano meno impegnati delle generazioni passate, ma abbiano esigenze e modalità di partecipazione diverse, orientate a risultati concreti e a un coinvolgimento più flessibile. “L’essenza dell’azione volontaria è racchiusa nella motivazione personale e sociale ad occuparsi della società e di concorrere a vario titolo al bene comune. Per le giovani generazioni il volontariato è particolarmente indicato in quanto contesto di promozione di relazioni, espressione di cittadinanza attiva e luogo di sperimentazione delle competenze sociali. Il volontariato si pone come “Scuola di formazione esperienziale” che crea un modus operandi improntato alla solidarietà, reciprocità e fratellanza e ciò è utile alla formazione dell’identità adulta a cui i giovani stanno transitando”, ha dichiarato la docente.





L’evento si è concluso con un dibattito tra i partecipanti, durante il quale sono emerse riflessioni sulla necessità di ripensare le modalità di coinvolgimento delle nuove generazioni nel volontariato, creando spazi di partecipazione più inclusivi e flessibili.

Infine Daniela Marzana ha ricordato: “I giovani di oggi sono mossi dal desiderio di fare con gli altri e sentirsi utili, di influenzare positivamente il cambiamento con protagonismo positivo. Cercano una partecipazione meno guidata da ideologie, meno vincolante (più fluida e flessibile), più orientata a risultati direttamente riscontrabili, con proprio contributo riconoscibile (personale e generazionale) e associata ad una propria esperienza positiva di arricchimento personale. Per agganciarli servono quindi una combinazione tra linguaggio e contenuti e la voglia di sperimentare (e sbagliare) con loro in un reale incontro tra le generazioni”.

Il webinar rientra tra le iniziative promosse dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in attuazione dell’avviso pubblico ai sensi dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010.

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e stimolo per tutti coloro che operano nel sociale, confermando l’importanza di rafforzare il dialogo tra giovani, istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore per promuovere una cultura del volontariato sempre più inclusiva e partecipata.

