Catania, 16 maggio – Una serata speciale ha animato l’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania con il tanto atteso Ballo di Fine Anno, organizzato con grande impegno dai rappresentanti d’istituto Andrea Perla, Irene Girone, Rachele Barbagallo e Giuseppe Scalia. I giovani rappresentanti hanno curato ogni dettaglio, garantendo un evento coinvolgente e sicuro per tutta la comunità scolastica.

La festa ha visto una elegante sfilata, con alcuni studenti che hanno sfilato in passerella, un momento che ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo di tutti i presenti. A conclusione della sfilata, la dirigente scolastica, prof.ssa Rita Donatella Alloro, ha premiato i vincitori e ha consegnato una medaglia ai rappresentanti d’istituto come riconoscimento per il loro prezioso lavoro organizzativo.

I rappresentanti, a loro volta, hanno voluto ringraziare la dirigente e la DSGA, consegnando loro due targhe di riconoscimento per la disponibilità e il sostegno dimostrati nel favorire la realizzazione di questa serata.

Il momento conviviale è stato reso ancora più piacevole da un ricco buffet preparato dall’istituto, che ha messo in mostra le competenze e la passione degli studenti.



A rendere la festa ancora più coinvolgente, ci ha pensato il DJ Giuseppe Fichera, che con grande professionalità e talento ha saputo animare la festa, rendendo l’atmosfera festosa e piena di energia.

Durante la serata, Andrea Perla ha preso la parola davanti al pubblico per ringraziare la dirigente scolastica, la DSGA, i docenti e tutte le figure che hanno contribuito all’organizzazione, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione.

«È stato un momento speciale, dedicato a tutta la nostra comunità scolastica – ha dichiarato Andrea Perla – e speriamo di poter replicare questa esperienza anche il prossimo anno.»

Il ballo si è concluso tra applausi e sorrisi, lasciando un ricordo indelebile nel cuore degli studenti.

Luogo: Scuola , CATANIA, CATANIA, SICILIA

