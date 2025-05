A pochi giorni dalla conclusione delle Pigiessiadi 2025, che si sono svolte dall’8 all’11 maggio nella splendida cornice del Serenusa Resort di Licata, il Comitato Regionale PGS Sicilia è già all’opera per un nuovo grande appuntamento: le Finali Regionali della Don Bosco Cup di Calcio a 5 – categorie Under 15 e Under 17, in programma domani ad Enna.

Le squadre qualificate per la fase finale Under 15 sono: San Filippo Neri (Catania), Vigor San Cataldo (Caltanissetta), GP2 Sporting Olivarella (Messina), Game Sport RG (Ragusa), Bonifato Alcamo (Trapani) e Don Bosco Ranchibile (Palermo).

Per la categoria Under 17, si contenderanno il titolo: Phonix Sicil Nebrodi (Catania), Vigor San Cataldo (Caltanissetta), Bonifato Alcamo (Trapani) e Don Bosco Ranchibile (Palermo).

Sarà una giornata all’insegna dello sport, della sana competizione e dello spirito salesiano che anima tutte le attività delle Polisportive Giovanili Salesiane. Le finali rappresentano la naturale prosecuzione di un percorso che si fonda su valori educativi profondi, dove il campo da gioco diventa palestra di vita.





Il ricordo vivo delle Pigiessiadi 2025





Le emozioni vissute nei giorni scorsi a Licata sono ancora vive. Le Pigiessiadi rappresentano da sempre la punta di diamante dell’intera stagione sportiva PGS, coinvolgendo centinaia di giovani in un mix di gare, formazione, spiritualità e fraternità. Le competizioni di calcio a 5 si sono svolte all’interno del villaggio ospitante, mentre le gare di pallavolo femminile sono state accolte nelle strutture dell’I.C. “Bersagliere Greco” e dell’I.I.S. “Enrico Fermi”, grazie alla collaborazione del Comune di Licata.

Toccante e formativo il momento dedicato alla riflessione, guidato da Sr Giusì Davi (FMA) e Lodovica Zanet, centrato sulla testimonianza di Nino Baglieri, giovane modicano che, nonostante una grave disabilità, ha saputo testimoniare con forza la bellezza della vita. I ragazzi hanno condiviso pensieri e riflessioni toccanti: “Il tuo valore va oltre il limite fisico: sei una fonte di ispirazione”, mentre alcuni hanno sottolineato: “Mi ha colpito la speranza che aveva nonostante la sua disavventura”.

Momento centrale dell’evento, la cerimonia di apertura dell’8 maggio, alla presenza del Presidente nazionale Ciro Bisogno, che ha ricordato con commozione la figura del compianto Massimo Motta, già presidente regionale. Il Presidente Regionale Roberto Chiaramonte, nel suo saluto, ha ribadito il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e rispetto dell’altro.

Significativa anche la celebrazione eucaristica, presieduta da don Enzo Timpano, che ha trasformato l’anfiteatro in una vera “cattedrale a cielo aperto”, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di fede profonda.

Durante le premiazioni finali, tutti i partecipanti della categoria “Propaganda” sono stati premiati per la loro partecipazione, a testimonianza di uno sport che mette al centro la persona e non solo il risultato.

Il Presidente Regionale Roberto Chiaramonte, nel suo discorso conclusivo, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il Comitato, al Direttore Tecnico Tonino Gennaro, ai suoi predecessori Enzo Caruso, Maurizio Siragusa e al mai dimenticato Massimo Motta, ma soprattutto ai giovani atleti: “Siete i veri protagonisti. Con la vostra presenza, rumorosa e gioiosa, rendete possibile tutto questo”.

Con questo spirito, le Polisportive Giovanili Salesiane Sicilia continuano a camminare al fianco dei giovani, offrendo esperienze di sport che educano, formano e preparano alla vita.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.