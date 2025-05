L’associazione “Rinascendo” e l’I.i.s “Leonardo” di Giarre, organizzano una giornata di sensibilizzazione sull’endometriosi, dal titolo “L’ I.i.s Leonardo si illumina di giallo…facciamo luce sull’ endometriosi”, presso l’aula magna del liceo giarrese, martedì 27 maggio, alle 10.

Professionisti, esperti e specialisti, faranno chiarezza su una malattia, che sebbene sia abbastanza diffusa, si sa ancora poco. L’occasione sarà propizia per sensibilizzare la comunità scolastica sulla diffusione e sull’impatto di una malattia che in Italia colpisce più di 1.800.000 donne in età riproduttiva, con un notevole impatto sulla qualità della vita, sia per l’aspetto sintomatologico, sia per le potenziali ricadute sulla capacità riproduttiva: si stima che tra il 30-40% delle donne che soffrono di endometriosi possa riscontrare problemi di fertilità o sub fertilità.

La malattia è di raro riscontro in adolescenza e in menopausa, è tipica dell’età riproduttiva e si presenta in almeno il 4% della popolazione femminile.

In Italia sono almeno 3 milioni le donne con diagnosi conclamata, sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico, dottoressa Tiziana D’ Anna, prenderà la parola la promotrice dell’iniziativa, la presidente di Rinascendo Odv e della Casa del sollievo, la dottoressa Angela Leonardi, che introdurrà le altre relatrici, ovvero la ginecologa, dottoressa Serafina Strano, la nutrizionista biologa dottoressa Martina Scarpignato, l’avvocata Simona Scardaci e la stessa Angela Leonardi dottoressa in scienze psicologiche. Seguiranno le testimonianze di donne affette dalla patologia.

La kermesse prevede l’esibizione delle talentuose artiste, la cantante Samantha Polizzi e del soprano violinista Sarah Ricca, che inframezzeranno gli interventi delle relatrici.

L’ evento sarà moderato dalla giornalista Patrizia Tirendi.

U.S P.T Giarre, 17.05.25

