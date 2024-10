Strumento elegante e sinonimo di ricchezza, amatissimo dall’aristocrazia europea, il clavicembalo – precursore del pianoforte, il cui primo esemplare compare in Francia e Italia nel XIV secolo – sarà lo strumento-guida sabato 12 ottobre al Tinni Tinni Arts Club di Catania. Il programma di sala si intitola Tendrement, ovvero, “teneramente” ed è stato messo a punto dal musicista ospite della serata: Sebastiano Cristaldi, clavicembalista e pianista siciliano, per il quarto concerto di Classica & Dintorni, XXI edizione del Festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni con la direzione artistica di Ketty Teriaca, pianista e docente del Conservatorio Bellini di Catania. L’appuntamento è per le 21 al Tinni Tinni Arts Club, (via Scuto, zona Castello Ursino) e in programma sono brani di Rameau, D’Anglebert, Couperin, Forqueray.

“Un repertorio di musica intima, poetica e introspettiva – spiega Cristaldi – che trasforma, come un’alchimia, il metallo della corda in suono dorato, caldo e sensuale”. Diplomato in clavicembalo con Paola Erdas, Cristaldi ha studiato al Conservatoire Royal de Bruxelles, con Frédérick Haas e dal 2022 frequenta a Milano il Biennio di II livello in Maestro al cembalo alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” Antonio Frigè e Lorenzo Ghielmi. Nel 2021 si è aggiudicato il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Wanda Landowska”, in Puglia. Laureato in Filosofia e Scienze Umane, presso l’Università di Messina, dal 2020 insegna Pianoforte e collabora come docente per l’inclusione presso le Scuole Medie a Indirizzo Musicale.

Classica & Dintorni 2024, manifestazione organizzata dall’associazione Darshan in collaborazione con Areasud APS, si concluderà la settimana prossima, sabato 19 ottobre, con gli svizzeri dell’Ensemble du Bout du Monde, quartetto di sassofoni e musiche di Ligeti, Decruck, Desenclos, Escaich, Maslanka. L’edizione 2024 di Classica & Dintorni rientra nella manifestazione La Polis delle Arti 3, che fa parte del cartellone “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” organizzata dall’associazione culturale Darshan in partenariato con e l’associazione Algos ed è sostenuta grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Città di Catania.





Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto, CATANIA, CATANIA, SICILIA

