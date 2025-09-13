Il Presidente: Stiamo mettendo in piedi una struttura di assistenza per sostenere i genitori .Se l’assistenza igienico-personale per gli alunni con disabilità non viene fornita, i genitori si attiveranno per inoltrare ricorso al Responsabile dell’organizzazione e attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

La scuola inclusiva non è facoltativa. L’articolo 3 della Costituzione, ai commi 1 e 3, parla chiaro: è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale. E il PEI, approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), è lo strumento chiave e vincolante che definisce i bisogni e le risorse necessarie per ogni studente con disabilità. “Il PEI non è una dichiarazione d’intenti, è un atto pubblico e vincolante. Le ore stabilite dal GLO devono essere garantite. Nessuno può modificarle in autonomia”, sottolineano i legali delle famiglie che hanno ottenuto la condanna del Comune di Marsala.

La sentenza che “fa scuola” La decisione del Tribunale di Marsala rappresenta un punto di svolta. Stabilisce un principio che può (e deve) “fare scuola” in tutta Italia: l’inclusione scolastica non è una voce di bilancio da limare, ma un diritto fondamentale da garantire, sempre.

Non si può parlare di scuola aperta, accogliente, democratica se una parte degli studenti viene lasciata indietro. La legge c’è. Le sentenze pure. Ora servono volontà politica, coordinamento amministrativo e una forte mobilitazione civile per far sì che, a settembre, tutti — davvero tutti — possano varcare quella soglia con pari dignità.

Il Comitato s in prima linea per monitorare la situazione e accompagnare le famiglie nella richiesta di rispetto dei PEI offrendo assistenza per le famiglie che vogliono presentare ricorso contro tagli o riduzioni arbitrarie.

E-mail: genitorimondodisabilescuole@outlook.com Randazzo Giusi: 392 624 9674

Giovanni Gallina:3663471705 https://chat.whatsapp.com/Cq2tUqlqTpbAdixNxSssku?mode=ems_copy_t





