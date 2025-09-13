La Sicilia che cresce!

È questo il tema del primo congresso regionale di Noi Moderati che si è svolto a Palermo presso l’Hotel Addaura e ha riconfermato l’avv Massimo Dell’Utri coordinatore regionale. Presenti i vertici del partito, il presidente Maurizio Lupi, il coordinatore politico nazionale Saverio Romano,ll’on Alessandro Colucci, responsabile organizzativo, Marianna Caronia deputato Ars e tutta la classe dirigente regionale con amministratori e sostenitori del partito.

Nutrita e qualificata la presenza della comunità catanese con in testa il presidente e membro della direzione nazionale on Marco Forzese, i coordinatori provinciale e comunale Emanuele Pezzino e Ivan Vanin, i consiglieri nazionali Alice indelicato e Marcello Motta insieme a tutti i delegati provinciali, membri del coordinamento, amministratori e simpatizzanti.

“Noi Moderati – dichiarano Forzese e Pezzino – lavora per rafforzare la propria posizione nel centrodestra nazionale e regionale e per ribadire le ragioni del popolarismo europeo di cui è diretta espressione e voce. Tra i temi della mozione che è stata votata all’unanimità si è dato spazio al rilancio della sanità pubblica con l’abbattimento delle liste d’attesa, il sostegno concreto a famiglie e imprese e alle fasce più deboli della popolazione, nuove politiche del lavoro, investimenti in infrastrutture e soprattutto un piano concreto di sostegno ai giovani e il cambio drlla legge elettorale sia nazioanle che regionale. Sul piano politico Noi Moderati rafforza l’incisività dell’azione nel governo sia Meloni che Schifani, in vista delle prossime scadenze elettorali dove presentemo liste autonome con l’obiettivo dichiarato di inserire nelle istituzioni pubbliche quanti più possibili rappresentanti e diventere punto di riferimento principale dell centro politico e dei moderati italiani.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’amico Massimo Dell”Utri e alla sua squadra che vedrà Catania protagonista nel direttivo regionale oltre che con Forzese, Pezzino, Vanin, Indelicato e Motta anche con. Giovanni Trovato, Oscar Mario Galli, Davide Redi e Irene Ruffino”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

