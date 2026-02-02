Il Professore Criminologo, Giurista e Sociologo Forense dott. Giuseppe Giocaliero PhD riceve un nuovo e prestigioso incarico in ambito di Criminologia: è il nuovo Segretario Regione Sicilia del Forensics Group, Ente preposto per le attivita’ che concernono la Criminologia e il suo Albo professionale, gestito dal Presidente Nazionale Prof. Cav. Giuseppe Lo Deserto e a livello regionale in Sicilia dal Presidente Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD. Già socio da alcuni anni del Forensics , Giocaliero è anche iscritto in AICIS sempre in ambito criminologico ed è anche un Dirigente regionale ANS, Associazione Nazionale Sociologi, dove è regolarmente iscritto in qualità di Sociologo Professionista.

Il Prof. Giocaliero è plurilaureato: ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e una Laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, una Laurea in Sociologia H.C., una Laurea in Criminologia ( Bachelor internazionale) nonché diversi Master in Storia e Criminologia, in Criminologia e Vittimologia Clinica e Forense e Corsi di Alta Formazione in ambito criminologico, di Mediazione e di Intelligence e Security. Mediatore Professionista, Giocaliero è inoltre Dirigente del Cesfat (Laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense intestato alla memoria dell’ avv. Cav.Lucio Torcivia) occupandosi tra le altre cose di PCTO nei Licei e di prevenzione Bullismo e Cyberbullismo.





Il dr. Giocaliero, già nominato Cavaliere dell’Ordine dinastico nobiliare di San Pietro, è all’interno di Enti che si occupano di monitoraggio dei Diritti Umani come la IHRC ( Commissione Internazionale dei Diritti Umani ) e anche la Federazione Europea Nobili Uniti per la quale è Ambasciatore e Osservatore dei Diritti Umani, con il Titolo nobiliare di Barone.

È Dirigente Superiore Nazionale del Corpo della Guardia Agroforestale italiana decretata e iscritta al Runts con la quale combatte i reati ambientali e lavora sulla salvaguardia dell’ ambiente. Giocaliero è stato inoltre Capo Scout educatore Agesci per moltissimi anni nel quartiere di Brancaccio ed ha all’attivo due Consiliature nel comune di Palermo e parecchie onorificenze di Protezione Civile nonché il prestigioso Premio Nazionale “Aquila d’Argento” 2016 concesso per la sezione Ambiente e Cultura nel periodo in cui presiedeva la Commissione Cultura e la Commissione Attività Sociali ed era Consigliere a Palermo. È stato ulteriormente insignito del Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” concesso da Università Popolare per l’impegno nella legalità e giustizia sociale. Il dott. Giocaliero è anche Vice Rettore/Direttore dell’ Università Popolare ; Egli è entrato a far parte della Guardia D’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, importante Istituto Nazionale nel quale ricopre l’incarico di Responsabile delle Relazioni Pubbliche della Delegazione di Palermo.





Il Palermitano Giocaliero è già stato insignito di diversi riconoscimenti nazionali e regionali in ambito di Criminologia e Protezione Civile dove è stato anche Coordinatore di Palermo a livello associazionistico. Sempre attivo il suo impegno sociale presente e futuro e nella lotta del bullismo e Cyberbullismo nelle scuole dove insieme al CESFAT e al suo Direttore Prof. Andrea Torcivia è impegnato da anni. Anche per questo impegno, Giocaliero a Dicembre è stato insignito di un Riconoscimento Speciale da parte dell’ Accademia di Arte Etrusca a Misterbianco. Emozionato, il Criminologo ringrazia sia il Presidente Nazionale Prof .Cav. Lodeserto che il Presidente Regionale Prof. Cav. Torcivia , anch’egli Criminologo , Giurista e Sociologo forense con il quale si rapporterà costantemente durante il suo nuovo incarico in Forensics Group.

