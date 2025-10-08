Proseguono spediti, al liceo “Leonardo” di Giarre, i lavori per il potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e sostegno all’ innovazione didattica formativa, grazie ad un finanziamento di 350 mila euro del PR- FERS Sicilia 2021/”027, azione 4.2.1. Tale finanziamento è destinato all’ esecuzione dei lavori per dotare l’istituto delle seguenti strutture innovative: pista di atletica, campo di padel, campo di calcetto e biblioteca super innovativa. Obiettivo specifico è quello di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza.





“I lavori per la realizzazione del campo da padel -ha detto la dirigente scolastica, dottoressa, Tiziana D’ Anna- (che segue pedissequamente i lavori), dovrebbero concludersi entro dicembre, per dotare la scuola di una struttura sportiva che garantisca, sport, socialità e formazione. Negli ultimi anni -ha commentato la preside- il padel è diventato uno degli sport più praticati in Italia, accessibile, divertente e aggregante. La sua diffusione non si limita più ai circoli sportivi privati o ai centri comunali, ormai sempre più scuole, stanno scegliendo di installare campi da padel, all’interno dei propri istituti. Quando questo -ha aggiunto la D’ Anna- avviene in un liceo assume un valore educativo e sociale davvero profondo. L’introduzione di un campo da padel- di cui giornalmente vediamo la realizzazione, con grande emozione, non è solo un arricchimento dell’offerta sportiva, ma un investimento nella salute e nel benessere psicofisico degli studenti.





Il padel è uno sport che unisce agilità, concentrazione, collaborazione e spirito di squadra, elementi perfettamente in linea con gli obiettivi formativi della scuola moderna, che mira ad educare non solo la mente, ma anche il corpo. Il campo da padel – ha detto- diventerà rapidamente uno spazio di aggregazione, per tornei studenteschi, eventi sportivi, giornate dedicate a sport e salute. In un’epoca -ha chiarito- in cui i ragazzi trascorrono molte ore davanti agli schermi dei cellulari, uno spazio dove muoversi, collaborare e giocare, rappresenta un potente antidoto alla sedentarietà e all’isolamento”.





Il campo da padel e le altre strutture sportive rappresenteranno inoltre un ponte tra scuola e comunità, aprendo le porte al territorio, favorendo un rapporto con le famiglie e i cittadini, trasformando la scuola in un centro civico di partecipazione e benessere. Il padel a scuola non è solo una moda del momento, ma rappresenta una scelta educativa lungimirante, offrendo uno spazio funzionale e moderno dove praticare sport significa investire nell’ equilibrio, nella socialità e nel futuro dei ragazzi. Un campo da padel in un liceo è molto più di un’infrastruttura sportiva, è il simbolo di una scuola che crede nel movimento, nella collaborazione e nella crescita armoniosa di corpo e mente.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

