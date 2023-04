Partecipazione, condivisione e apprezzamento nella ricerca del gusto,

sono stati gli ingredienti presentati dall’Ente Parco delle Madonie,

nella fiera agro-alimentare che si è tenuta dal 13 al 16 aprile presso

il Centro fieristico di Stoccarda e promossa da Slow Food.

Ancora una volta, la scelta dell’Ente Parco, è stata orientata verso un

grande evento che la Regione Siciliana Assessorato Territorio e

Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo Sport e

Spettacolo, ha inserito nel Piano di Valorizzazione e Promozione dei

Parchi naturali regionali.

Lo scopo? Promuovere la partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni

degli Enti Parco anche attraverso la presentazione di prodotti

alimentari che identificano con le tipiche produzioni artigianali, di

nicchia ed ecosostenibili, i loro territori di origine.

Per il Commissario straordinario dell’Ente Salvatore Caltagirone, la

divulgazione del patrimonio alimentare, se ben sviluppata, accresce

oltre i confini nazionali, le potenzialità dei territori nella

promozione turistica. E’ attraverso l’originalità di alcuni prodotti,

ricchi delle loro preziosità organolettiche – continua – che si può

diventare portatori d’interessi su mercati stranieri altamente

competitivi. Sono certo, – conclude – che i prodotti, intercettati

principalmente per il piacere del gusto, dell’olfatto e della vista,

rechino al consumatore oltre alla prelibatezza, anche un certo benessere

psicologico.

Un made in Italy, – dice – il Commissario straordinario dell’Ente Parco

Salvatore Caltagirone che, delinea ancor più l’impronta della nostra

sicilianità e affonda le radici nel territorio madonita. In linea con i

requisiti previsti per i prodotti contraddistinti dal marchio paniere e

natura dell’Ente, hanno partecipato a Stoccarda, quattro produttori. Si

tratta del panificio di Calogero Agliata (Petralia Soprana) con

biscotti alla cannella; di Giuseppe Dongarrà, (Azienda Ruperossa di

Gangi) con olio evo, caponata siciliana, crema di pomodoro e patè di

caponata; della Società Cooperativa Sociale Verbumcaudo (Polizzi

Generosa) con passata di pomodoro siccagno, melanzane biologico, vino

catarratto biologico DOC Sicilia, pasta di grano duro biologico, ceci e

lenticchie biologiche; della Sicilia Buoni Formaggi (Bompietro) con

formaggio pistacchio Dop, formaggio grand’arancia, formaggio Blufi, che

hanno avuto modo di offrire degustazioni e vendere i loro prodotti.

