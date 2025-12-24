Tantissimi ancora gli appuntamenti in programma a Villafrati in occasione delle festività natalizie. “Illumina il borgo”, un ricco calendario di eventi (che ha avuto inizio il 5 dicembre) andati in scena tra Baglio Filangeri e il Teatro del Baglio con spettacoli di cabaret e i Mercatini di Natale, con la partecipazione degli zampognari e lo spettacolo musicale itinerante della Kimolia Street Band. Il pomeriggio della vigilia di Natale le strade del paese saranno allietate dalla musica dei zampognari.





Tanti ancora gli eventi in programma: 27 dicembre con un imperdibile Concerto Gospel, appuntamento dedicato alla musica e all’atmosfera natalizia. Il 28 dicembre sarà invece la volta della presentazione del libro “La nota che non c’è” del musicista Giandomenico Anellino, seguita da una degustazione di dolci aperta al pubblico. Giandomenico Anellino è un chitarrista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano, diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Dal 1994 ha collaborato con numerosi artisti di spicco della musica pop italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi e Massimo Ranieri, partecipando a numerose esibizioni televisive sulle principali reti nazionali italiane. Anellino ha realizzato progetti discografici e spettacoli musicali, ha arrangiato colonne sonore teatrali e cinematografiche, e ha pubblicato lavori dedicati a grandi autori come i Beatles. Ha inoltre fondato l’Orchestra Universale Italiana e continua a esibirsi con concerti e omaggi musicali a icone della musica italiana e internazionale.





Il nuovo anno si aprirà l’1 gennaio con il tradizionale Concerto di Capodanno, a cura del Complesso bandistico “Vincenzo Bellini” di Villafrati. Il 3 gennaio spazio al divertimento con la Tombolata, pensata per coinvolgere adulti e bambini, mentre le iniziative si concluderanno il 5 gennaio con un evento alla vigilia dell’Epifania, che chiuderà il programma delle manifestazioni festive.

“Il calendario degli eventi natalizi – dichiara il sindaco di Villafrati Franco Agnello – prosegue con grande entusiasmo e partecipazione. Le iniziative culturali, i mercatini, gli spettacoli sono stati pensati per valorizzare la nostra città e creare momenti di socialità per i nostri concittadini e per i visitatori. Eventi che proseguiranno fino all’Epifania, con l’obiettivo di rendere queste festività un’occasione di festa, coesione e promozione della nostra identità e del nostro territorio.”

Luogo: Villafrati, VILLAFRATI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.