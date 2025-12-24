Un passo concreto verso l’inclusione e il supporto alle famiglie più fragili. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Luigi Messina, ha approvato una delibera fondamentale che ratifica l’atto di indirizzo per l’erogazione di contributi economici destinati al trasporto degli studenti con disabilità. L’iniziativa mira a garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica a quegli alunni che, privi di autonomia, necessitano di un supporto costante per raggiungere i propri istituti.





L’intervento è reso possibile grazie allo stanziamento di circa 79mila euro, provenienti dalla quota del Fondo di Solidarietà comunale 2025. Queste risorse sono specificamente vincolate al potenziamento dei servizi sociali e, nel caso di Mascali, l’Amministrazione ha scelto di destinarle direttamente ai nuclei familiari sotto forma di rimborso o contributo economico. Il servizio interessa gli studenti con disabilità, frequentanti la scuola d’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, che risultino privi di autonomia.





L’obiettivo primario – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – è abbattere le barriere logistiche che spesso rendono difficoltoso l’accesso all’istruzione per i ragazzi che necessitano di mezzi di trasporto attrezzati o accompagnamento specifico. L’approvazione di questo atto non è solo un adempimento burocratico, ma un impegno morale verso le nostre famiglie. Siamo consapevoli che il trasporto scolastico rappresenta un onere, sia economico che organizzativo, notevole per i genitori di alunni con disabilità”.

