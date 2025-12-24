Una mostra per accogliere i migliaia di turisti che, in questi giorni di festa, giungeranno a Palermo per trascorrere le vacanze natalizie. Si chiama “Nicola Scafidi, scatti d’autore per Claudia Cardinale” l’esposizione che è stata inaugurata al settore arrivi dell’aeroporto Falcone Borsellino, grazie ad una sinergia tra la città Metropolitana di Palermo, il comune di Castelbuono e la direzione della Gesap. Dedicata ad un’icona mondiale del cinema, Claudia Cardinale, la mostra mette in luce un dettaglio non noto a tutti: era originaria di Isola delle Femmine, luogo che si trova proprio nelle vicinanze dell’aeroporto.





Gli scatti sono di Nicola Scafidi, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani e che ha saputo raccontare come pochi, attraverso i suoi innumerevoli scatti, la Sicilia attraverso il cinema e raccontano un periodo di storia siciliana, ma non soltanto, dedicata a Claudia Cardinale, l’attrice, la diva, la star internazionale, recentemente scomparsa. Una doppia celebrazione quindi: al grande fotografo Nicola Scafidi, che lo scorso due dicembre avrebbe compiuto cento anni e alla diva internazionale Claudia Cardinale. L’esposizione prevede una serie di scatti dal set dei film Il Gattopardo, Il Prefetto di Ferro, Corleone e Il Giorno della Civetta, tutti capolavori con Claudia Cardinale protagonista. A seguire scatti inediti dell’attrice durante alcune sue visite a Palermo.





“Ero seduto al bar Caflish di via Libertà a Palermo con Pasquale Squittieri regista e compagno dell’attrice – racconta Angelo Butera, ideatore della mostra – . Era a Palermo perché girava il film Corleone. Un uomo solido, impenetrabile nei suoi pensieri. Ma quando gli chiesi di parlarmi dell’attrice i suoi occhi si riempirono di luce e lasciarono trasparire tutto l’amore che nutriva per la sua Claudia. Fu lui a chiedermi se conoscevo Isola delle Femmine, perché la sua Claudia era originaria proprio di quel paesino marinaro. Ovviamente gli risposi subito di sì. Mi alzai e lo accompagnai ad Isola”.





“Abbiamo ritenuto di dover rendere omaggio a Claudia Cardinale attraverso una mostra di scatti curata da Nicola Scafidi, che ricorda una delle attrici più celebrate del cinema italiano – spiega Salvatore Burrafato, presidente della Gesap -. Le origini siciliane dei genitori della Cardinale, insieme al profondo legame che ha instaurato con la Sicilia per la sua brillante interpretazione nel film Il Gattopardo, hanno ispirato questa proposta espositiva. La mostra vuole celebrare la figura di Cardinale come simbolo di identità, cultura e memoria della Sicilia, valorizzando il legame tra cinema e territorio”.

Luogo: Aeroporto Falcone e Borsellino

