Venerdì 9 ottobre, dalle ore 9:00 alle 11:30, presso l’Aula Magna dell’IIS “Leonardo”, gli studenti delle classi quinte dell’IIS “Leonardo” e del “Mazzei”, saranno protagonisti di una giornata dedicata all’innovazione nel settore vitivinicolo, promossa nell’ambito delle attività dell’ITS Academy Emporium del Golfo, che è il principale Istituto Tecnico Superiore agroalimentare in provincia di Trapani.

L’iniziativa, dal titolo “Immersive Wine Experience – La cantina diventa esperienza”, propone un nuovo modo di interpretare la cantina: non soltanto luogo di produzione, ma vero e proprio ecosistema tecnologico, produttivo, sensoriale ed esperienziale.





Il progetto nasce dall’incontro tra la cultura del vino e le più innovative tecnologie applicate al settore agroalimentare. L’esperienza coinvolgerà gli studenti attraverso un percorso che mette in relazione analisi sensoriale, biotecnologie, Intelligenza Artificiale, gestione e analisi dei dati, sensoristica e tecnologie immersive, secondo un paradigma che coniuga: tempo, sensi, tecnologia ed esperienza.

L’obiettivo è offrire ai giovani una visione concreta delle nuove professionalità e delle competenze richieste da un settore in continua evoluzione, mostrando come tradizione e innovazione possano dialogare e generare nuove opportunità formative e professionali.





La giornata sarà inoltre occasione di orientamento in uscita, con un momento di approfondimento dedicato ai percorsi ITS Academy e alle opportunità offerte dall’alta formazione post-diploma.

Ad aprire i lavori sarà la dirigente scolastica e coordinatrice dei corsi ITS Academy, Tiziana D’Anna, che introdurrà l’incontro.

Numerosi saranno gli ospiti e i rappresentanti del mondo della formazione, dell’impresa e del lavoro, che porteranno la propria esperienza e dialogheranno con gli studenti, offrendo informazioni e spunti utili per orientarsi nelle scelte successive al diploma.

“Immersive Wine Experience” si propone, dunque, come un appuntamento che va oltre la semplice attività di orientamento: un’occasione per scoprire, sperimentare e comprendere come tecnologia, innovazione e competenze possano trasformare il mondo del vino e, più in generale, quello dell’agroalimentare.

Una giornata pensata per accompagnare gli studenti verso il futuro, mettendo al centro conoscenza, esperienza e nuove opportunità.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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