L’associazione Rinascendo ODV, con il gratuito patrocinio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico” – San Marco, inaugurerà venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula 2 dell’Edificio 4, del Policlinico “G. Rodolico”, il 9° Corso Base per il Volontariato Socio-Sanitario Rinascendo e il 9° Corso Base per Volontari Clown di Corsia Rinascendo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di formare nuove figure di volontariato, capaci di affiancare le persone che vivono una condizione di fragilità, offrendo ascolto, vicinanza, sostegno e momenti di leggerezza, all’interno degli ambienti sanitari.





Il percorso, completamente gratuito e aperto a tutti gli aspiranti volontari, sarà curato da medici, dottori, specialisti e clown professionisti delle aziende convenzionate con Rinascendo e con La Casa del Sollievo.

• Le lezioni si svolgeranno dalle 15.30 alle 19.00, presso il Policlinico “G. Rodolico”, nelle seguenti giornate: 9, 16, mentre gli incontri del 23 e 30 ottobre; 6, 13 e 20 novembre, si terranno all’ ospedale San Marco di Librino edificio c piano zero aula A.





Tra gli interventi in programma, è prevista anche la partecipazione di Sarah Ricca, soprano e violinista, ospite dell’iniziativa. La presentazione sarà inoltre accompagnata dalla partecipazione della giornalista Patrizia Tirendi, in qualità di moderatrice.

«Con il nono corso di formazione continuiamo un percorso nel quale crediamo profondamente – dichiara la presidente di Rinascendo ODV e fondatrice de La Casa del Sollievo di Catania, dott.ssa Angela Leonardi –. Formare nuovi volontari significa costruire una rete di persone capaci di entrare negli ambienti sanitari con rispetto, sensibilità e preparazione. Il volontario non sostituisce le figure professionali, ma può offrire qualcosa di altrettanto importante: presenza, ascolto, umanità e vicinanza.»





«Abbiamo scelto ancora una volta di rendere il corso completamente gratuito – aggiunge la presidente Leonardi – perché crediamo che la possibilità di donare il proprio tempo debba essere aperta a tutti. La clownterapia, il sorriso e la relazione diventano strumenti preziosi per creare un clima più sereno e regalare, anche per pochi momenti, un po’ di sollievo a chi affronta la malattia. Il nostro invito è rivolto a tutte le persone che sentono di avere qualcosa da donare agli altri.»

Il corso rappresenterà quindi non soltanto un momento di formazione, ma anche un’occasione di crescita personale, attraverso l’approfondimento di temi quali empatia, ascolto, comunicazione, relazione con il paziente, solidarietà e responsabilità del volontario in ambito sanitario.





Gli aspiranti volontari, una volta concluso il corso di formazione, potranno iniziare il servizio di volontariato in corsia – sia come clown terapia, che come servizio socio-sanitario, negli ospedali e nei centri convenzionati con l’associazione.

Dopo qualche mese di servizio effettivo, quando verrà appurata la vera motivazione, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso per volontari Rinascendo e per clown di corsia Rinascendo.

L’iniziativa è accompagnata dal messaggio che da sempre contraddistingue l’impegno dell’associazione: “Dona il tuo tempo, regala il tuo cuore».

Luogo: associazione rinascendo , paolo vasta , 13, ACI SANT’ANTONIO, CATANIA, SICILIA

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