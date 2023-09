In Cammino per donare è l’iniziativa dell’Aido, l’associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, di Lercara Friddi per sensibilizzare su questo delicato argomento. Si svolge domani, sabato 30 settembre, alle 9.30 all’Auditorium Anita Furnari dell’I.i.s.s. di Lercara Friddi in provincia di Palermo.

In cammino per donare!

“Il cammino della donazione degli organi – si legge sulla pagina Facebook dell’Aido di Lercara Friddi – si sta rivelando, soprattutto in Sicilia, irto di difficoltà, sono rallentate le donazioni e conseguentemente i trapianti. Le donazioni non ci consentono di raggiungere il numero di pazienti che attendono un organo. Oggi sono ancora troppi coloro che dichiarano di non voler scegliere”.

Numeri in Italia, in Sicilia 700 persone in lista d’attesa

Il messaggio prosegue con alcuni numeri: “In Italia 8.000 persone sono in lista di attesa con la vita sospesa nella speranza di un trapianto, in Sicilia le persone in lista di attesa sono circa 700, più di 500 per un rene”.

Ed inoltre “Prendere una decisione come quella di donare i propri organi dopo la morte impone costi emotivi, tempo per capire, documentarsi. Riteniamo fondamentale rimettersi in cammino, capire perché stiamo rallentando, favorire la ripresa”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.