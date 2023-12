Giovedì 21 dicembre alle ore 10:30, in via Bainsizza 145, a Siracusa, sarà presentato il progetto “Le Tele di Aracne” che nasce grazie al finanziamento del Pon legalità e alla collaborazione del Ministero dell’Interno. Un immobile confiscato alla mafia diventa Accademia sartoriale per giovani appena usciti dai circuiti penali o ad alto rischio di marginalizzazione.

In allegato il comunicato e le foto.Inaugurazione progetto “Le Tele di Aracne

