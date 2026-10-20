Emanuela Panke, delegata del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ha aperto il Platform Meeting a Manabí con un workshop dedicato alla cooperazione tra territori, alle giovani generazioni e alle filiere sostenibili. (FOTO 1)

Un chicco di cacao che parte dall’Ecuador e arriva in Sicilia: da questa immagine è iniziato l’intervento con cui Emanuela Panke, delegata del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ha aperto il Platform Meeting delle Regioni Mondiali della Gastronomia, nella giornata che ha dato avvio al secondo Summit Mondiale della Gastronomia.

Alla presenza di rappresentanti di 40 Paesi, della Presidente di IGCAT Diane Dodd e del Prefetto di Manabí Leonardo Orlando Arteaga, Panke ha presentato la Carta di Modica, una proposta di cooperazione internazionale che mette al centro il rapporto tra territori produttori di materie prime e territori di trasformazione, con l’obiettivo di generare valore condiviso per le comunità coinvolte. (FOTO 2 )





«Un chicco di cacao lascia l’Ecuador e arriva in Sicilia. Troppo spesso il racconto si ferma qui: un territorio produce, un altro trasforma, aggiunge valore e commercializza. La Carta di Modica nasce dall’idea che questi territori debbano incontrarsi, conoscersi e costruire insieme nuove opportunità», ha spiegato Emanuela Panke nell’apertura del workshop.

La proposta affonda le proprie radici in una collaborazione concreta. La visita a Modica dell’ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Assar Moscoso Bohman, l’avvio di relazioni tra produttori ecuadoriani di cacao e imprese del Consorzio e l’inaugurazione della Sala Ecuador al Museo del Cioccolato di Modica IGP hanno posto le basi di un percorso capace di collegare istituzioni, imprese e patrimoni culturali. (FOTO 3)

Il rapporto Sicilia–Ecuador diventa così il progetto pilota di un modello aperto alle altre Regioni della Gastronomia, nel quale i prodotti identitari possono favorire dialogo interculturale, formazione, ricerca, turismo sostenibile e nuove occasioni imprenditoriali.

Il Cioccolato di Modica IGP rappresenta un punto di partenza particolarmente significativo: la sua lavorazione a bassa temperatura, senza concaggio, conserva la caratteristica consistenza granulosa e racconta un legame storico tra le Americhe e il Mediterraneo. Il riconoscimento IGP, ottenuto nel 2018, rafforza la tutela di questo patrimonio, associando il prodotto al suo territorio, al metodo di lavorazione e alla comunità che ne custodisce il sapere.





Durante l’intervento è stata inoltre illustrata l’esperienza del Passaporto Digitale del Cioccolato di Modica IGP, sviluppato con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come esempio di innovazione al servizio dell’autenticità e della trasparenza. Una prospettiva che la Carta invita ad ampliare all’intera filiera, valorizzando anche l’origine del cacao, il lavoro dei produttori e una più equa distribuzione del valore.

Al centro del documento figurano la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e giovani imprenditori; la collaborazione tra università, istituti agrari e scuole alberghiere; lo scambio di buone pratiche; la tutela della biodiversità e delle risorse naturali; lo sviluppo di itinerari ed esperienze di turismo gastronomico.(FOTO 4)





Il workshop è stato concepito come uno spazio di confronto sulla proposta, invitando le Regioni presenti a contribuire alla definizione di obiettivi e azioni concrete. La Carta propone al Consorzio il ruolo di soggetto promotore e invita IGCAT ad assumerne la direzione scientifica e il coordinamento internazionale.

L’impegno indicato è quello di promuovere filiere etiche, eque e trasparenti, fondate sul rispetto dei lavoratori, sul sostegno alle comunità produttrici e sulla valorizzazione dei saperi tradizionali.

Un’ambizione riassunta nel motto della Carta di Modica: «Dalle filiere locali alle comunità del mondo: la gastronomia unisce, i giovani costruiscono il futuro».

Luogo: museo, MODICA, RAGUSA, SICILIA

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