Sarà una favola di mare, di musica e di scelte coraggiose ad inaugurare la IX stagione teatrale di QuiNteatro, la stagione diretta da Giuseppe Pollicina che anima dail 2014 la vita culturale della città del Capo. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Trifiletti ospiterà “Questo è amore – La leggenda di una sirena”, spettacolo prodotto dall’Associazione Musicale “Blue Notes” E.T.S. e dall’Associazione socio-culturale ricreativa e teatrale “FabFable”.





Una domanda per tutti: cosa saremmo disposti a perdere per amore?

Il titolo è un invito, ma anche una provocazione: scambieresti ciò a cui tieni di più al mondo per amore? Attorno a questo interrogativo ruota la storia di Ariel, ultima di sette sorelle e figlia di Re Tritone, potente sovrano dei mari. Ariel ama cantare e non sa resistere alla propria curiosità, che la spinge a spiare il proibito mondo della superficie e a collezionare gli oggetti più bizzarri smarriti dagli uomini in mare.

Quella stessa curiosità la mette più volte nei guai. Il padre, premuroso e protettivo, affida in segreto la sorveglianza della figlia a Sebastian, goffo granchietto e compositore di corte, dopo che Ariel ha mancato il solenne concerto in onore della caduta di Ursula, la strega malvagia, sorella di Tritone ed esiliata dal regno.





Durante una delle sue incursioni in superficie, Ariel soccorre Eric, giovane principe umano precipitato da una nave durante una tempesta e portato a riva privo di sensi. Il ragazzo si risveglia cullato dal canto della sirena, ma quando apre gli occhi trova accanto a sé soltanto il fedele consigliere Grimsby. Ariel torna negli abissi perdutamente innamorata di quel volto, mentre Eric non riesce a dimenticare la voce divina che gli ha salvato la vita.

Il rimprovero di Re Tritone, che nella sua collera distrugge l’intera collezione di manufatti umani della figlia, apre la strada all’incontro con Ursula. Convinta da due murene al servizio della strega, Ariel accetta un patto magico: un paio di gambe umane per raggiungere l’amato, in cambio della sua preziosa voce. Avrà tre giorni di tempo per farsi amare senza poter cantare; in caso contrario perderà per sempre la voce e resterà prigioniera di Ursula, il cui unico scopo è piegare ai suoi tentacoli il regno dei mari e quello della superficie.





Una squadra improbabile, ma irresistibile

A sostenere Ariel in questa impresa saranno Sebastian e due compagni d’avventura: Flounder, pesciolino in cerca di coraggio, e Scuttle, gabbiano esperto, a modo suo, del mondo degli umani. Non sarà la squadra meglio attrezzata, ma di certo la più involontariamente comica. Resta da scoprire come la giovane sirena riuscirà a muoversi in un mondo che non le appartiene.

La direzione artistica e il vocal coaching sono affidati a Davide Borgia; regia e scenografie portano la firma di Daniele Maisano. Le coreografie sono curate da Serena Perdichizzi e Silvia Fucile, i costumi da Giusimaria Mandanici e il trucco da Stefania Raneri.









I biglietti sono così articolati: poltronissima 18 euro; platea, I e II ordine 15 euro; III ordine 12 euro; fino a 10 anni 10 euro. Per chi desidera seguire l’intera stagione sono disponibili gli abbonamenti: III ordine 100 euro; platea, I e II ordine 120 euro; poltronissima 130 euro. Lo spettacolo è fruibile con Carta del Docente e 18app.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 351 64 68 734, anche via WhatsApp, oltre che sui canali social di QuiNteatro.

Con questo debutto, l’associazione QuiNteatro riapre le porte al pubblico, confermando la propria vocazione: portare in scena storie capaci di parlare a tutte le età e di valorizzare anche i talenti del territorio.

Luogo: Teatro Trifiletti, Via Cumbo Borgia, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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