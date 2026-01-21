La Società Siracusana di Storia Patria ha organizzato un incontro culturale che si svolgerà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 presso le Cantine Pupillo di contrada Targia, a Siracusa. Protagonista della conferenza sarà il prof. Carmine Pinto, professore di storia contemporanea, dell’Università di Salerno. Il tema dell’evento sarà “La coscienza sospesa dell’Occidente”, argomento di attualità e di grande interesse, soffermandosi sulle sfide geopolitiche e sui valori del secolo.





Dialogheranno con il prof. Pinto il Presidente della Società Siracusana di Storia Patria, prof. Salvatore Santuccio, e l’avv. Sebastiano Grimaldi, dell’Associazione Libero Foro Aretuseo. Previsti interventi di Carmela Pupillo, che ospita la manifestazione, Simonetta Arnone , Dirigente scolastico Istituto Quintiliano, Lucia Sciacca, presidente A.L.F.A. L’incontro si concluderà con una degustazione del moscato prodotto dalle Cantine Pupillo. La cittadinanza è invitata ad intervenire.

Luogo: Siracusa, Cantine Pupillo, contrada Targia, Siracusa

