“Raccogliamo il grido di disperazione di tantissimi siciliani, sindaci, amministratori locali, comuni cittadini per danni incalcolabili a strade, ad abitazioni civili, ad attività d’impresa che hanno messo in ginocchio la Sicilia, a seguito di un evento meteorologico di proporzioni apocalittiche cui non abbiamo mai assistito prima di questi giorni. Il disastro coinvolge buona parte del tessuto produttivo e sociale della nostra regione assumendo dimensioni tali da richiedere un intervento tempestivo delle istituzioni regionali e nazionali. Si proceda il prima possibile ad una sessione finanziaria straordinaria per porre rimedio a questa catastrofe, consapevoli che da sola Regione non può soddisfare la legittima domanda di sostegno. Occorre una solidarietà fattiva e concreta da parte del Governo Nazionale in ragione della natura eccessivamente esosa dei danni patiti, e di un’unità nazionale che non può limitarsi ad enunciato costituzionale”.

Lo dichiara l’on. Giuseppe Lombardo, deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia.





