In Veneto, teatro del Rally Due Valli, schierati gli attesi Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e l’inedito binomio Lo Cascio-Modolo (Toyota GR Yaris R1T) in lizza nella GR Yaris Rally Cup

In Trentino, invece, impegno per Palazzolo-Mischi (Opel Kadett GSI) al Valsugana Historic Rally valido per la serie tricolore riservata alle auto storiche

Un prossimo fine settimana agonistico su un duplice fronte per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) chiamata, innanzitutto, al via del 43° Rally Due Valli, quarta tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Per l’occasione, saranno due gli equipaggi portacolori schierati dal sodalizio siciliano sui selettivi asfalti del Veronese. Sarà della partita, ovviamente, Simone Campedelli che, reduce dalla prestazione maiuscola sfoggiata alla Targa Florio e concretizzata con un prezioso bronzo finale, punterà a massimizzare la trasferta veneta per raccogliere altri punti pesanti, dopo aver già guadagnato due posizioni nella classifica provvisoria della massima serie tricolore. Più che confermato il pacchetto tecnico-sportivo per il talentuoso pilota cesenate, sempre in coppia difatti con Tania Canton e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally, gommata Michelin e curata dalla DreamOne Racing. Impegno anche per l’altro alfiere Salvatore Lo Cascio che, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché curata dal Laserprom 015, sarà in lizza nella GR Yaris Rally Cup.





Dopo la perentoria affermazione messa a segno in apertura al “Ciocco”, un podio in Piemonte e una quarta piazza in Sicilia, il giovane driver nisseno, navigato per la prima volta dalla figlia d’arte Veronica Modolo, mirerà decisamente alla leadership del monomarca, distante al momento un solo punto. Andando al programma dell’imminente competizione scaligera, si entrerà nel vivo venerdì 30 maggio con lo svolgimento dello shakedown seguito, nel pomeriggio, dalle prime due prove speciali. L’indomani, lo start delle rimanenti sei frazioni cronometrate per un totale di 105,8 chilometri (trasferimenti esclusi). Presso la scenografica Piazza Bra, a Verona, infine, sarà allestito il palco per le cerimonie di partenza e d’arrivo.



Altri scenari di indubbio rilievo per la Island, saranno le strade del Trentino, teatro del 13° Valsugana Historic Rally, quarto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS). Ai nastri di partenza si presenterà il portabandiera Sergio Palazzolo che, sul sedile di destra dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento, ritroverà Emanuele Mischi, così come al “Vallate Aretine” ai primi di marzo. Gran voglia di riscatto per il gentleman driver palermitano, dopo un epilogo tragicomico vissuto nella passata edizione, ovvero, il ritiro forzato per essere arrivato a un controllo orario “fuori tempo massimo”, a causa di un accertamento da parte delle forze dell’ordine durante un trasferimento che si è protratto molto più a lungo del previsto. Saranno sei le PS, tutte da affrontare nella giornata di sabato 31 maggio con il comune di Borgo Valsugana che farà da centro nevralgico dell’intera competizione.





Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco (dopo tre gare)

1. Andrea Crugnola punti 53,5; 2. Basso 47,5; 3. Avbelj 33; 4. Andolfi 22,5; 5. Campedelli 21; 6. Signor 19,5; 7. Daprà 14; 8. Ferrarotti 9,5; 9. Pollara 8; 10. Korhola 5.

Classifica GR Yaris Rally Cup (dopo tre gare)

1. Fabrizio Andolfi punti 84; 2. Lo Cascio 83; 3. Paleari 81; 4. Boulenc 55; 5. Dello Russo 52; 6. Vita 40,5; 7. Solitro 26; 8. Zanotti 20; 9. Zanin 18.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 30/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





