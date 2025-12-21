Si è svolta nella mattinata del 20 dicembre 2025 presso il Campetto Marinetti dalle ore 10.00 alle ore 13,30, la rievocazione della Magia natalizia che ha visto protagonista Babbo Natale. Una partecipazione corale con la presenza di circa 60 famiglie che hanno accompagnato i loro figli alla ricerca di un momento simbolico ma che fonda le proprie radici nella storia del Natale, legata alle richieste dei bambini che aspettano la vigilia del 24 per aprire i doni che hanno richiesto. Un Babbo Natale che in questa manifestazione è stato presente in carne ed ossa pronto nella sua casetta ad accogliere tutti i bambini e i loro genitori che hanno parlato con i propri figli di doni e imbucato nella classica buca della posta di Babbo natale la loro letterina. Il messaggio simbolico è stato quello di Credere anche nell’impossibile che rende ogni giorno più bello e vivibile, credere che un nonno barbuto e tondo che porta i regali ai bimbi del mondo, una speranza che magari a Natale niente e nessuno potrà farci male.

Tra le tante richieste dei bambini una è stata molto significativa: “Voglio che finisca la Guerra” parole che hanno portato solo emozione ai presenti perché formulate dall’innocenza. Hanno allietato la mattinata le animazioni ed i giochi costruttivi di Iolanda Vox che ha coinvolto tanti bimbi. La presenza di tanti giochi ha completato la felicità dei bambini presenti. La solidarietà non è mancata e molti hanno portato giocattoli usati da regalare ai bambini meno fortunati che sono stati posti nella slitta solidale. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Comitato Permanente per lo Sviluppo di Manfria, con la collaborazione del marchio Villa Marinetti e del Panificio Faraci. Gli scatti fotografici sono stati curati da Ivan Salsetta che ha reso indimenticabile la giornata. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Terenziano Di Stefano per il suo appoggio alla manifestazione.

Luogo: Frazione di manfria – Gela , via santa maria degli angeli, snc, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

